Jesús González Urquijo, director en funciones del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas

Jesús Gonzalez Urquijo ha sido nombrado director en funciones del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC), cargo en el que sustituye al profesor Manuel González Morales.

El rector de la Universidad de Cantabria, Angel Pazos, ha dado la bienvenida a González Urquijo en un acto en el que ha señalado que con este paso se da "el pistoletazo de salida" para la renovación de un Instituto creado durante el rectorado de José Carlos Gómez Sal con el apoyo de tres importantes instituciones: el Gobierno regional, el Banco de Santander y la Universidad de Cantabria.

Pazos apuntó el propósito de "redefinir el instituto como elemento clave" dentro de la investigación y transferencia de la UC y de la propia sociedad.

"Este es un nuevo e importante momento de redefinición del Instituto de Prehistoria de Cantabria, en el que ha de aprovecharse su enorme caudal y capacidad de conocimiento e investigación de calidad y alto nivel", ha dicho el rector, que tuvo palabras de agradecimiento para Manuel Morales "por su apoyo a este proceso" y a todo el equipo del IIIPC.

Profesor titular de Prehistoria -acreditado para catedrático desde 2014- y doctor vinculado al CSIC, Jesús González Urquijo es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (1988).

Ha sido vicedecano de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras UC y coordinador UC del Programa Interuniversitario de Doctorado en Arqueología Prehistórica (UC-CSIC-UABarcelona).

Sus ámbitos de especialización científica son el estudio de las tecnologías prehistóricas, especialmente las relacionadas con el uso de utillajes, la historia de las últimas sociedades neandertales en Europa y el origen del Neolítico en Próximo Oriente. Sobre estos temas ha publicado o editado media docena de monografías y más de un centenar de artículos científicos.

Ha dirigido excavaciones arqueológicas en los yacimientos de Cueva Morín, Kobaederra, Axlor, Jeftelik y Tell Marj, estos últimos en Siria. Desde 2014 es miembro del Roster of Experts, Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage Project (UNESCO).

En los últimos años ha sido investigador principal en cuatro proyectos I+D+i sucesivos en el marco del Plan Nacional del MEC/MICINN, ha coordinado una Acción Integrada Hispano-Francesa, ha dirigido proyectos financiados por instituciones privadas (Fundación Botín, Fundación Barandiarán) y públicas regionales, y ha participado en dos proyectos europeos, ha informado la UC en nota de prensa.