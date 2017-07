Etiquetas

El hispanista y especialista en Historia Contemporánea, Ian Gibson, cree que España "ya se ha quitado el complejo" de estar a la cola" de Europa, "de provenir de una dictadura de muchas décadas", y "todo eso ha sido una liberación".

Y es que, para Gibson, que pronuncia este miércoles una conferencia en Laredo sobre la evolución del país, dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC), el cambio "más profundo" registrado en España viene dado por el hecho de que "ya está en Europa".

"Aquí nadie habla de un Brexit, ni la derecha ni la izquierda. Para mí eso es absolutamente positivo", ha señalado el hispanista en declaraciones previas a su conferencia, titulada 'Aventuras ibéricas. Recorridos, reflexiones e irreverencias' en la que hablará de su visión de España, después de un viaje por la península, tras cumplirse sesenta años de su llegada a nuestro país.

Sin embargo, para Gibson España no ha sabido cerrar sus heridas de la Guerra Civil porque "la derecha española es incapaz de afrontar el horror del franquismo, la represión franquista, que fue brutal".

A su juicio, "no es normal que un país democrático, en Europa, siga sin buscar a sus muertos", porque "esto no lo hace ningún país con autorespeto", ha recalcado. Para el hispanista, "no se trata de reabrir heridas, como dice el PP, sino que es cuestión de atender a las familias de las víctimas. "Entonces España podría avanzar hacia el futuro. Si no lo hace, no va a ser posible", ha dicho.

En su charla, que tendrá lugar en el centro cultural Doctor Velasco, a las 20 horas, con entrada libre, el historiador abordará el "problema de identidad que tiene España" y "en ese sentido hay mucho que hacer porque España es una mezcla de sangre, idiomas y civilizaciones. Esa es su grandeza aunque no se ha reconocido", ha precisado.

Así, por ejemplo, ha señalado que en nuestro país "no se enseña a los niños los rudimentos del árabe, a pesar de que hay cinco mil palabras que vienen de este idioma en el español y varios siglos de historia".

Enamorado de este país, como lo está desde que llegó hace seis décadas, Gibson cree que "nadie es capaz de conocer en profundidad lo que es España. Habría que tener unos conocimientos muy vastos como saber euskera, latín, griego, árabe... incluso árabe medieval". "Está todo por hacer pero se puede hacer porque estar en Europa, dentro del marco europeo, es fabuloso", ha reiterado.

Sobre su último libro, que comparte título con el de este encuentro, ha explicado que surge, precisamente, de su amor por este país del que obtuvo la nacionalidad ya en 1984. "Yo siempre digo que la Península Ibérica, que es en lo que yo me fijo, es un minicontinente y que no hace falta salir porque hay mucho que ver", ha afirmado.

"A la vuelta de la esquina hay una calzada romana o los restos de un pueblo celta y todo eso es fantástico. Este libro pretende ser una incitación al pequeño viaje, al microviaje", ha dicho.

ENCUENTRO EN LA CASONA DE TUDANCA

Tras su paso por Laredo, Gibson participará el jueves en un encuentro sobre 'Cossío, Lorca y el llanto por Ignacio Sánchez Mejías', que se celebrará, de 11.30 a 13.30 horas, en La Casona de Tudanca, también con entrada libre.

Junto al hispanista, tomarán parte en la cita Juan Manuel Alegre, catedrático de Derecho Administrativo de la UC; Mario Crespo, profesor de Didáctica de la Lengua Española de la UC; y María Lourdes Royano Gutiérrez, catedrática de Lengua Española de la UC.