Talleres de prehistoria y visitas gratuitas a la cueva, este domingo en el primer 'Pendo Chic Market'

El Ayuntamiento de Camargo colabora junto con la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria la organización de la primera edición del 'Pendo Chic Market' que, además de un mercado de decoración, complementos, moda y gastronomía, contará con talleres de prehistoria y visitas gratuitas a la cueva La jornada se celebrará en la Bodega El Pendo (Escobedo de Camargo) cercana a la Cueva de El Pendo declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO y en un entorno de gran valor paisajístico declarado área natural de especial interés.

Por ello, el Gobierno de Cantabria participa en la iniciativa repartiendo entradas gratuitas para los niños para que puedan visitar la cueva en cada pase a partir de las 12.00 horas, mientras que el Ayuntamiento de Camargo es el encargado de organizar los talleres gratuitos de prehistoria que se celebrarán a partir de las 15.30 horas, en los que se dará a conocer de una manera amena la forma en la que vivían nuestros antepasados.

A partir del mediodía, las personas que acudan a esta cita podrán conocer los productos de arte y decoración de Antigüedades Merale, Curucucho, y la escultora Picola Planás; los complementos de OSS Accesorios, Pretty Little, Con S de Su, Bolsos Wuayu; la gastronomía de Maite and Co. y Pavlova (Tea and desserts), la moda infantil de las firmas Piel Canela, Mon Etoile, y El lagarto está llorando; y la moda femenina de Müi Santander y Lunares a rayas.

Además, junto con los talleres y la visita a la cavidad, también está prevista la celebración a partir de las 18.00 horas de un concierto de jazz en directo a cargo del grupo Manteca compuesto por Toño Gutiérrez (bass), Rafa Santana (piano) y Rodri Irizabal (batería).