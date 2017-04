Teófilo Ruiz: "Me avergüenza vivir en el mismo país que ese narcista, vulgar e ignorante Trump"

Etiquetas

Pazos subraya que Teófilo Ruiz "prestigia" a la UC y "simboliza la vocación universal y el reconocimiento del talento"

El medievalista Teófilo Ruiz ha sido investido esta tarde Doctor Honoris Causa por la Universidad de Cantabria, acto en el que ha reivindicado el "deber" de profesores y docentes de "mantener viva la llama de la racionalidad y el debate abierto". En su intervención, ha señalado que el momento actual es uno de los "más críticos en la historia de Occidente". Por eso, ha añadido, "ser testigo y participar de estos rituales de continuidad académica y de la importancia del aprendizaje me afianza en la convicción de que una vida de instrucción y dedicada al estudio de la historia es uno de los medios más poderosos para combatir la locura que parece haber descendido sobre el mundo y que amenaza la supervivencia de la democracia y del bienestar de nuestros hijos".

"Los historiadores debemos atestiguar en contra de la difusión de las noticias falsas, las mentiras y los regímenes autoritarios. Me avergüenza vivir en el mismo país que ese narcisista, vulgar e ignorante Trump", ha sentenciado Ruiz, que ha manifestado en este sentido que ser investido Doctor Honoris Causa "es, en parte, una declaración a millones de personas en Estados Unidos y en el extranjero que no estamos de acuerdo con las medidas represoras y autoritarias y que resistimos este mundo orweliano en el que este momento vivimos".

"Debemos resistir de la forma posible esta arremetida contra la igualdad, contra las instituciones democráticos, contra el libre flujo de las personas y contra la Unión Europea", ha propuesto Ruiz. "Nuestro trabajo es también nuestra resistencia. Lo que hacemos en el aula, lo que hacemos en la vida profesional, lo que hacemos como investigadores importa verdaderamente. Es nuestro deber mantener viva la llama de la racionalidad y el debate abierto. Negar como Orwell nos mostró en su libro '1984' que 2+2 no son cinco, que la guerra no es la paz, que la libertad no es esclavitud y que la ignorancia no es fuerza."

Por su parte, el rector de la UC ha destacado que el nombramiento de Ruiz "prestigia" a la institución académica, al tiempo que "simboliza la vocación universal y de reconocimiento del talento que las universidades estamos obligadas a ejercer".

Ángel Pazos se ha expresado así en el acto académico celebrado en el Paraninfo, para proceder a la investidura de este medievalista, cuyo padrino ha sido el profesor Jesús Solórzano, encargado de pronunciar la laudatio.

En su discurso, Pazos ha elogiado la "brillantez" y "grado de conocimiento" de Teófilo Ruiz, así como su "experiencia y relevancia", o la "profundidad de su magisterio", además de su "enorme talla intelectual y humana".

Tras recordar las raíces burgalesas del protagonista, el rector ha subrayado que es "un experto de talla mundial en la historia medieval", especialmente en la de España, y ha incidido ensalzado igualmente su "insobornable sentido crítico".

Al hilo, ha resaltado la importancia de impartir "la mejor formación" a los alumnos en los estudios pero, también, "formar a ciudadanos con sentido crítico", y ese "sentido crítico" y de "responsabilidad social" -ha agregado- hay que "inyectarlo en todos nuestros estudiantes de cualquier disciplina".

Por su parte, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús Ángel Solórzono, ha resaltado que con la investidura de Teófilo Ruiz como Doctor Honoris Causa ingresa en el claustro de doctores de la UC "una personalidad de enorme prestigio, "precedido en este honor por el poeta Gerardo Diego, el arqueólogo Joaquín González Echegaray y el hispanista John Elliot".

"Para mí es una gran satisfacción que un hombre que ha dedicado el grueso de su vida a las Humanidades, en particular a la Historia Medieval de España, y al servicio de la Universidad, prestando importantes contribuciones a la sociedad, alcance este reconocimiento por la Universidad de Cantabria", ha subrayado.

En su intervención, Solórzano se ha referido a varias muestras del "furor" por lo medieval, como por ejemplo -ha citado- la promoción de las rutas de peregrinación medievales, caso del Camino de Santiago y el Año Jubilar lebaniego; o el auge de las ferias y mercados medievales, que han generado todo un sector económico cultural en torno a esta época histórica.

"Nos encontramos en una época de crisis, de incertidumbres, de fanatismos religiosos", ha apuntado, para señalar que "el terror en la historia" impulsa -ha dicho- a que la gente "encuentre un paralelismo entre nuestro tiempo y la historia medieval social, debido a la creencia generalizada de que la Edad Media fue una época turbulenta y oscura".

"Esto hace que simpaticemos con una época en la que nos vemos, en cierta manera, reflejados", ha reflexionado, antes de pasar a elogiar la trayectoria de Ruiz.

NOMBRAMIENTO

La propuesta del nombramiento del profesor Teófilo Ruiz partió de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC -de su área de Historia Medieval-, en atención a la excelencia de su labor docente e investigadora sobre la historia medieval española, "cuyos trabajos han supuesto una profunda revisión intelectual de aspectos tan cruciales como las relaciones entre sociedad, política y cultura", y a su relación con la UC.

Su estancia como profesor distinguido en la Facultad de Filosofía y Letras en marzo de 2014 permitió a profesores y estudiantes "disfrutar de sus conocimientos, así como de su energía y humanidad". La propuesta fue ratificada por el Consejo de gobierno y el Claustro de la UC.

"En la actualidad, la Historia medieval española interesa, se estudia y se investiga, quizás incluso podríamos decir que está de moda, en el mundo académico de los Estados Unidos, y ello se debe, sin duda alguna, a la labor docente e investigadora de muchos de nuestros colegas de la academia norteamericana a lo largo de varias década del pasado siglo, pero muy especialmente a la ingente labor investigadora y docente que el profesor Teófilo Fabián Ruiz ha dedicado a la historia española".

La Facultad de Filosofía y Letras defendía, con estas palabras, su propuesta para el título de Doctor Honoris Causa para el profesor Teófilo F. Ruiz, nacido en Cuba pero desde muy joven en Estados Unidos. El padrino del nuevo Doctor será el decano de la citada facultad de la UC, Jesús Solórzano Telechea.