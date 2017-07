BANKIA ACCELERATOR BY CONECTOR ELIGE CINCO STARTUPS

Etiquetas

El segundo programa de aceleración de Bankia Accelerator by Conector arranca con cinco startups, proyectos que pretenden ofrecer soluciones tecnológicas para pymes y empresas ‘off line’.Según informó la entidad financiera, un total de 160 proyectos presentaron su candidatura para este segundo programa corporativo de Bankia. Tras el filtro de los analistas y mentores de Conector, 12 emprendedores dieron a conocer su propuesta en el Startup Day. Finalmente, los socios y mentores de Conector y los directivos de Bankia escogieron estos cinco proyectos que hoy ya están en pleno proceso de aceleración.El primero es ‘Aval Vida’, que permite, con un único aval de alquiler con comisión y pago único, alquilar cualquier inmueble de manera ágil, simple y segura.Por su parte, ‘Keepiz’ es una red de consignas que utiliza el almacén de establecimientos comerciales (tiendas, cafeterías, hoteles, etc.) para que el usuario siempre disponga de un sitio cercano donde dejar una maleta o cualquier otro tipo de bulto.Además, ‘MiceROOTS’ es un mercado global para el turismo de reuniones, incentivos, convenciones y eventos, conectando a compradores con todo tipo de proveedores.El cuarto proyecto es ‘Social Codes’, que permite ofrecer wifi gratuito en puntos de venta a cambio de datos o acciones en redes sociales por parte de los usuarios, y el quinto ‘uSizy’, que recomienda la talla exacta de ropa a partir de miles de medidas similares.Si la colaboración entre las startups y Bankia es fructífera, la entidad bancaria podrá añadir estas soluciones tecnológicas a su portfolio para, posteriormente, ofrecérsela a sus clientes.Las startup seleccionadas para este segundo programa de aceleración tienen ahora cinco meses para trabajar su estrategia y acelerar su crecimiento de la mano de Bankia Accelerator by Conector. Para finalizar el programa de aceleración, se celebrará el Demo Day, un foro inversor privado con la presencia de inversores, VC (venture capital) y business angels más importantes del país. Este es el segundo programa de aceleración que ponen en marcha Bankia y Conector en Madrid. El primer programa de aceleración apoyó cinco startups que en menos de un año consiguieron emplear a 30 personas y captaron casi un millón de euros.