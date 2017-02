EKA/OCUV anima a las familias a hablar con sus hijos sobre el uso seguro de Internet ante los "preocupantes" datos

Etiquetas

La organización de consumidores y usuarios vascos EKA/OCUV ha animado a las familias a que "hablen con sus hijos" sobre la importancia de utilizar Internet de forma "segura", ante los datos "cada vez más preocupantes" sobre "adicción y conductas de alto riesgo por parte de niños y adolescentes".

EKA/OCUV ha hecho público un comunicado este martes con motivo de la conmemoración de Día Internacional de la Internet Segura 2017, bajo el lema 'Sé el cambio: Unidos por un Internet mejor', una jornada que tiene como objetivo de promover un uso más seguro de Internet y de las redes sociales, especialmente entre los menores de edad.

"Las datos sobre adicción y conductas de alto riesgo en Internet por parte de niños y adolescentes son cada vez más preocupantes", ha alertado la organización vasca. Por ello, ha instado a los progenitores a que hablar abiertamente con sus hijos sobre el uso de Internet y "la importancia de hacerlo de forma segura".

De este modo, ha animado a explicar a los menores que no deben dar datos personales a "gente que conozcan en chats, Messenger, MySpace, Facebook y similares". También ha aconsejado a los padres que pregunten a sus hijos sobre las páginas webs que visitan, con quién hablan y sobre qué temas, además de por por los datos que agregan a su cuentas personales.

Enseñarles a no responder a mensajes intimidantes y a bloquear contactos molestos o aparentemente peligrosos son otras de las recomendaciones de EKA/OCUV.

Según ha explicado, se deben acordar "unas normas de uso" y, en esta línea, "es preferible que el ordenador esté en un lugar visible, a que los menores no chateen a puerta cerrada".

Utilizar un software de control parental, que permite restringir el acceso a cierto tipo de webs potencialmente peligrosas, instalar antivirus y programas de navegación segura y utilizar contraseñas difíciles también son medidas aconsejables.

La organización propone, asimismo, no instalar cámaras web y, si se hace, restringir su uso con una clave de seguridad, hacer comprender a los menores que, "en caso de acoso, el 'malo' es quien acosa, que ellos son víctimas y que no deben ocultarlo, sino contarlo y pedir ayuda".

En este sentido, ha abogado por hablar con los menores "en un clima de confianza, sin reproches" si se sospecha que están siendo víctimas de acoso o de situaciones de riesgo. En caso de confirmarse, se debe contactar con la Policía y con organizaciones de protección de menores en Internet.

Entre las medidas propuestas, también se encuentra hablar con el colegio y con otros padres para "saber más" sobre las estrategias antiacoso a los menores en Internet.

CONSEJOS PARA LOS MENORES

Desde EKA/OCUV han explicado que, entre las recomendaciones para los menores, se encuentran la de ignorar el 'spam' y los mensajes de desconocidos o con contenidos "violentos o incómodos", no dar datos personales ni familiares, no enviar fotografías a desconocidos, no utilizar cámara web para chatear, no chatear con desconocidos, y no identificarse con un nick o clave que dé cuenta de la edad o del año de nacimiento.

Además, se debe trasladar a los menores que no acepten como amigos a personas desconocidas en las redes sociales, que no acepten por Internet citas con personas desconocidas, y que, "al menor indicio de acoso, agresión o propuestas sospechosas", se lo cuenten a los padres, profesores o adultos de confianza.