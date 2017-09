‘ENRIQUETA REGALA BONITO’ OFRECE 120 NUEVAS CAJAS EN SU PRIMER CUMPLEAÑOS

Etiquetas

- Los clientes pueden escoger en su web los productos para crear una caja a su gusto. ‘Enriqueta Regala Bonito’, la marca de cajas de regalo de venta ‘online’ comercializada por ILUNION Retail, celebra hoy su primer aniversario con el lanzamiento de una oferta que permite que los clientes elaboren sus presentes a su gusto, según la nota informativa difundida por el grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fundación.Los productos de estas cajas de regalo no sólo son “artículos originales” y “con estilo”, sino que, además, han sido elaborados con “conciencia medioambiental y ecológica”, señala la misma nota. Según ILUNION, estos productos están “marcando tendencia en sus respectivos mercados y no pueden encontrarse en establecimientos de gran consumo”. A lo largo de este primer año, ha ampliado su oferta comercial, pasando de los 9 modelos de cajas de regalo a los más de 120 en la actualidad. Según datos de la compañía, “las más demandadas por los clientes han sido las de bebé y las de gourmet, razón por la que ha aumentado el número de selección de productos de estas categorías”.Asimismo, “su página web ha sido rediseñada para lograr una compra más sencilla y ágil”. Otro de los avances es la personalización de las cajas de bebé y gourmet, de modo que los clientes pueden seleccionar el contenido de las mismas a su gusto, añade ILUNION.PERFIL DEL CLIENTE “La mayoría de los clientes que solicitan estas cajas tienen una edad comprendida entre los 30 a 45 años. De estos, el 80% son mujeres, aunque cabe destacar que las cajas de ‘Enriqueta Regala Bonito’ son cada vez más requeridas por hombres”, asegura ILUNION en la nota.Además, ‘Enriqueta Regala Bonito’ cruzará fronteras próximamente, al ofrecer la posibilidad de entregar en Europa sus originales regalos, que, además, pueden llevar un mensaje personalizado para el homenajeado. ‘Enriqueta Regala Bonito’ acumula más de 5.000 seguidores en Instagram, Facebook, Pinterest y YouTube, donde los clientes pueden asomarse y conocer sus selectos productos. Además, ofrece una atención personalizada por Whatsapp o por teléfono.