EL 82% DE LOS ESPAÑOLES USÓ INTERNET EN 2016

El uso de Internet entre los españoles continúa al alza y se situó en el 82% a finales de 2016, con lo que los usuarios crecieron en seis puntos porcentuales respecto al año anterior.Así se desprende de los últimos datos del ‘Panel de Hogares CNMC’ del cuarto trimestre de 2016, publicado este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La mensajería ‘online’ es el principal uso que le dan los españoles a su ‘smartphone’, donde el 77% de los usuarios que tienen un móvil de última tecnología lo utilizan varias veces al día.El WhatsApp es empleado por nueve de cada 10 internautas, convirtiéndose en la principal aplicación de mensajería en España, seguida por un 24% que usó Facebook Messenger y un 8% Skype.La telefonía ‘online’ y las videollamadas se van utilizando más, y en 2016 este servicio fue utilizado habitualmente por casi la mitad de los internautas. Sin embargo, hay más usuarios de WhatsApp (30%) que entre Skype (15%) y Facebook Messenger (8%) juntas.Además, ocho de cada 10 internautas usan las redes sociales habitualmente, y en este caso Facebook fue la aplicación preferida (65%). Le siguió Instagram (24%), cuyos usuarios crecieron en 2016 (5,4 puntos porcentuales) y que ocupa por primera vez la segunda plaza en este apartado. Con cifras similares se encuentran Google+ y Twitter, que prácticamente no variaron en el último año.En cuanto al dispositivo desde el que se conectan, el teléfono móvil lidera la lista y es usado por ocho de cada 10 internautas, seguido por los portátiles (53%), el ordenador de sobremesa (43%) y la tableta (37%). Sin embargo, un 10% de los usuarios ya navegan por la Red desde su televisor, lo que representa un aumento de dos puntos en relación al año anterior. El ‘Panel de Hogares CNMC’ sobre usos de Internet audiovisual y OTT recoge por primera vez la utilización de bloqueadores de publicidad por parte de los internautas: casi dos de cada 10 confiesan que los usan y un número algo mayor (23,3%) desconoce su existencia.El tiempo dedicado por parte de los españoles a ver contenidos audiovisuales prácticamente no ha variado en el último año y oscila entre las tres o cuatro horas al día de la televisión y los 20-25 minutos de la tableta. Además, según el Panel de Hogares CNMC, casi cuatro de cada 10 españoles vieron contenidos audiovisuales por Internet al menos una vez a la semana, y la mitad de ellos vieron reemisiones de programas de televisión. En cuanto a las plataformas de televisión a la carta más utilizadas, Atresplayer continúa en el primer puesto (46%), seguida de RTVE.es (39%) y MiTele (37%).Por otro lado, en cuanto a los servicios de pago para ver contenidos audiovisuales ‘online’, la plataforma de Movistar, Yomvi (o Movistar+ en los dispositivos), sigue siendo la más utilizada por los hogares (7,6%). Sin embargo, es especialmente llamativo el comportamiento de Netflix, que prácticamente ha duplicado sus usuarios en medio año y es usada por un 3,4% de los hogares con acceso a Internet, es decir, por unos 540.000 hogares en España. En tercer lugar se sitúa Wuaki, que prácticamente no ha variado en los últimos seis meses. Finalmente, a la pregunta de por qué motivos ven los españoles la televisión, nueve de cada 10 aseguran que por puro ocio y entretenimiento. Los que se conectan a la tele para información son un 62% y para aprender apenas dos de cada 10.