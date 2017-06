Emprendedores valencianos crean una plataforma que gestiona "a golpe de clic" reclamaciones como las de cláusulas suelo

Etiquetas

Dos emprendedores valencianos, David Castelló y Alberto Esteve, han creado Winu, una plataforma tecnológica online cien por cien 'legaltech' que permite al consumidor realizar reclamaciones "desde cualquier lugar y a cualquier hora, en un minuto a golpe de clic, así como seguir en todo momento, en tiempo real, en qué fase se encuentran, monitorizando todo el procedimiento al instante".

Desde su integración en la red, hace tres meses, Winu.es ha recogido más de 1.000 reclamaciones en banca y seguros, en su mayoría relativas a cláusulas suelo y gastos de hipoteca. En un año, prevé atender más de 8.000 casos de toda España, informan los responsables de la iniciativa a través de un comunicado.

Desarrollada con tecnología propia durante más de un año, se trata de uno de los sistemas más avanzados desarrollados hasta ahora en España en el sector de las reclamaciones legales online. Entre otras características, el usuario dispone de su propia área online donde puede encontrar todos los documentos, informaciones o expedientes.

Además, integra también el primer timeline aplicado a las reclamaciones legales que permite al usuario estar en constante comunicación con el abogado asignado. Se trata, por tanto, de una plataforma con un sistema global que permite la gestión íntegra y el seguimiento inmediato de todo el proceso. En una primera fase, estará especializada en banca y seguros. En un segundo momento, ampliará las áreas.

La aplicación tecnología a todo el sector legal, más conocido como Legaltech, da un paso más en el sector de las reclamaciones online en España. Según Alberto Esteve, socio fundador de Winu.es, experto en marketing y comunicación, "el sector de las reclamaciones legales está pasando de un nivel convencional, acudiendo a un despacho o solicitando información por correo electrónico, a un nivel cien por cien online".

"AHORRA TIEMPO Y DINERO"

"Ya no se trata de desarrollar páginas web para dotar de información al consumidor en ciertas reclamaciones que están surgiendo, en las que solo se accede a información genérica, o se procede a aclarar dudas, o se solicita determinados servicios concretos vía mail, sino que hemos dado un paso más. Hemos desarrollado una plataforma tecnológica, en la que se procede íntegramente a la gestión de la reclamación con una comunicación a tiempo real con el usuario, lo que potencia la eficiencia, y ahorra tiempo y dinero al consumidor durante todo el proceso. Y lo más importante, si no se gana la reclamación, no se cobra al usuario", apunta.

Por otro lado, David Castelló, abogado y socio fundador de Winu.es, señala que durante más de quince años de carrera profesional ha gestionado más de 4.000 casos de manera convencional y, "ahora, en apenas tres meses, hemos recibido más de un millar, a través de la plataforma online".

"Esto supone un avance muy significativo en dotar de agilidad y funcionalidad al consumidor en todo el proceso integral de la reclamación, en un contexto en el que se está produciendo una auténtica avalancha de casos que van a los juzgados en los que se requiere agilidad, sobre todo en banca, en todo lo concerniente a gastos hipotecarios, cláusula suelo, vivienda no entregadas, son las más demandadas. Pero también en el segmento seguros, por ejemplo, las reclamaciones de indemnización del seguro de vida, accidente de tráfico o invalidez", agrega.