Extenda oferta a empresas un Plan de Marketing Digital internacional con asesoramiento personalizado

La Consejería de Economía y Conocimiento, a través de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha abierto el periodo de inscripción de su nuevo programa 'Extenda-Plan de Marketing Digital', que se marca como objetivo potenciar la internacionalización de las empresas andaluzas a través del comercio electrónico, dotándolas de una estrategia de marketing internacional especializada en internet.

Así lo ha anunciado este viernes Extenda en un comunicado en el que resalta que, actualmente, Internet es el mayor mercado internacional de productos y servicios y, por tanto, el mayor ámbito de acceso y crecimiento de internacionalización para las empresas andaluzas, especialmente micropymes. Según diversas fuentes oficiales, en 2016 realizó compras online el 22 por ciento de la población mundial, el 44 por ciento de los españoles y el 42,6 por ciento de los andaluces.

El nuevo programa de 'Asesoramiento para la elaboración del Plan de Marketing Digital Internacional' es, en definitiva y según resume la Junta, "un servicio de consultoría individualizada a medida de las empresas", que plantea el análisis de la situación de la empresa, la definición de una estrategia internacional y la puesta en marcha de la misma a través de acciones de promoción y comercialización 'on line' dirigida a mercados foráneos.

La primera fase del programa parte de un análisis de la situación actual de la empresa y sus recursos. A partir de ahí se plantearán objetivos, estrategias y acciones concretas de marketing digital recomendados para la situación particular de cada empresa, así como la planificación en un horizonte temporal de doce meses de dichas acciones y su presupuesto estimado.

Además, se contemplarán recomendaciones de mejora para aquellas actividades que ya esté desarrollando la empresa en el entorno online. Extenda desarrolla toda esta actividad con el apoyo de consultores especializados en estrategia de marketing digital internacional y de forma personalizada con cada empresa, a través de reuniones presenciales y por videoconferencia.

De esta manera, el programa permite "adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una estrategia digital internacional, recibir el asesoramiento personalizado de expertos consultores en materia TIC y desarrollar una estrategia digital preliminar que incluya, entre otros, el mercado potencial digital, objetivos y estrategia, acciones de marketing, hoja de ruta, inversión necesaria; y ayudas existentes para llevarla a cabo".

Hasta final de año, Extenda organizará una serie de jornadas formativas para impulsar la incorporación de plataformas de comercio electrónico en las empresas y mejorar su posicionamiento 'on line', tanto de carácter general como especializada en sectores concretos.

El plazo de presentación de solicitudes del nuevo programa Extenda-Plan de Marketing Digital Internacional finalizará el próximo 31 de diciembre de 2017. Este servicio de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.

COMERCIO ELECTRÓNICO MUNDIAL

Según los últimos datos de comercio electrónico disponibles en el portal de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el comercio electrónico alcanzó en 2016 los 24.185 millones de euros de cifra de negocio en España, lo que supone un 20,8 por ciento más que en 2015.

Por otra parte, según el informe Global In 2017 sobre tendencias digitales elaborado por la agencia 'We Are Social' en colaboración con Hootsuite, el uso del eCommerce en 2017 alcanza ya el 22 por ciento de la población mundial. También se indica que el valor global de las transacciones de comercio electrónico en el mundo en 2016 fue de 1,8 billones de euros. Los países que lideran la media de gasto anual en compras de comercio electrónico por usuario son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Alemania, y Singapur.

En España, el Informe de la Sociedad de la Información 2016 señala que el 44 por ciento de la población de entre 16 y 74 años realizó compras online en 2016, y el 21 por ciento compras 'on line' transfronterizas. Y, en el caso de Andalucía, este indicador se sitúa en el 42,6 por ciento de la población, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares de 2016 publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

EXTENDA Y AL E-COMMERCE INTERNACIONAL

Extenda "apoya estratégicamente" el desarrollo de las nuevas herramientas 'on line', y, según añade, muestra de ellos son las acciones llevadas a cabo el pasado año 2016, como las 'Jornadas TIC para la Exportación', que contaron con la participación de más de 230 empresas, y que tuvieron como objetivo "dar a conocer a las firmas participantes las estrategias, herramientas y plataformas más adecuadas para gestionar una tienda virtual dirigida a la exportación de sus productos, así como las claves de éxito para vender a través de la red".

También recibieron formación sobre técnicas de marketing 'on line' enfocadas a la promoción internacional, métodos de control y análisis de canales digitales e información sobre entidades de apoyo y ayudas a las empresas exportadoras.

Igualmente, se celebró en la sede de Extenda un 'Taller de Marketing Online Especializado en Moda', a través del cual se ofrecieron nociones básicas para diseñar y llevar a cabo un plan de marketing digital dirigido al mercado internacional del sector.

En 2017 ya se han realizado en Sevilla y Málaga dos jornadas sobre contratación pública en el sector TIC en Latinoamérica, y el pasado mes de junio se llevaron a cabo tanto una misión prospectiva a la 'London Technology Week 2017', como un 'Encuentro Internacional de Operadores de Telecomunicaciones' en Sevilla. Y este mes de julio, empresas andaluzas se promocionarán en el Workshop Internacional de Videojuegos de Gamepolis 2017 en Málaga. El próximo mes de octubre tendrá lugar una misión comercial para el sector TIC andaluz a Estados Unidos.