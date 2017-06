Fycma se une al Global Exhibitions Day para reivindicar la importancia del sector ferial y congresual

Etiquetas

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) se une este miércoles, como miembro de la Asociación de Ferias Españolas (AFE) al Global Exhibitions Day o Día Internacional de las Ferias, la segunda edición de una jornada creada por The Global Association of the Exhibition Industry para dar a conocer mundialmente a instituciones gubernamentales, a organismos locales y a los propios expositores y visitantes la importancia de la industria ferial como motor económico y de desarrollo del entorno económico local.