Málaga Innovation Festival arranca este lunes con más de 8.000 participantes y 30 eventos

Etiquetas

La primera edición Málaga Innovation Festival reunirá en la ciudad a más de 8.000 participantes procedentes de todo el mundo durante una semana en la que se celebrarán más de 30 actividades enfocadas en la inversión, la innovación y el emprendimiento en más de una docena de localizaciones distintas.

Así, desde el próximo lunes 5 de junio y hasta el domingo 11 Málaga será punto de confluencia para 600 'startups', 300 ponentes y más de 400 inversores con una capacidad inversora global de 500 millones de euros. Smart cities, contenido digital, movilidad, 'gaming', innovación social y despegue de 'spinoffs' serán contenidos trasversales a todos los eventos que forman parte de esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Málaga.

Como hito principal, MIF acogerá la celebración de EBAN Málaga 2017 Congress --7, 8 y 9 de junio--, un encuentro anual itinerante organizado por The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players. Congregará a más de 80 ponentes de alto nivel que ofrecen charlas y talleres sobre inversión, big data, inteligencia artificial, movilidad conectada y mercados en crecimiento, entre otras temáticas.

Otras de las actividades, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) los días 7 y 8 de junio serán la octava edición de Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana y la primera convocatoria de Hi!Drone Technology, primer salón de tecnologías dron profesional de Andalucía.

El 6 de junio el edificio The Green Ray en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) se llevará a cabo la jornada 'Global Entrepreneurship: Can you be a global entrepreneur?'. En la misma línea, Actívate Emprendimiento tendrá lugar entre el 5 y el 6 de junio en la Escuela de Informática (ETSI) de la UMA y el 7 de junio en Fycma.

Junto a ello, las 'startups' que lo deseen tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos a micrófono abierto en un 'corner stage' a través del Málaga Innovation Showcase, --8 de junio en Fycma--, un espacio para el 'networking' de inversores, emprendedores y representantes de organismos e instituciones públicas, tal y como han informado desde la organización a través de un comunicado.

La Térmica será escenario a lo largo del 9 y el 10 de junio del 'Hackaton' #JAMalaga, organizado por Centrologic SL, una competición en la que varios equipos de programadores deberán diseñar y desarrollar prototipos de soluciones de 'software'.

Asimismo, el Databeers Event --7 de junio en El Balneario-- es un evento informal de charlas y 'networking' que alcanza su séptima edición y en el que se compartirán proyectos relacionados con análisis y/o visualización de datos y big data aplicados a diversas disciplinas.

Por su parte, Transferencias Design Málaga reunirá en un evento multidisciplinar en el que empresas, instituciones, docentes y profesionales debaten en torno a diseño y sociedad contemporánea durante las jornadas del 8 y el 9 de junio. Durante los mismos días, el Museo Picasso acogerá la reunión anual del Club Mundi, una red internacional de más de 500 ejecutivos vinculados a España y procedentes de todo el mundo.

Centrado en el ámbito legal, se suma a Málaga Innovation Festival el tercer #ENCUENTROCMLEGAL, Encuentro de Redes Sociales y Community Management en el Sector Legal, --7 de junio-- que dota de presencia a este último en el ecosistema innovador con un programa que abordará el impacto de Internet y de las redes sociales en este campo.

También la Feria Internacional de Arte Emergente Art & Breakfast desarrollará en el marco de MIF su tercera edición --del 9 al 11 de junio--, tanto en su sede principal, el hotel Room Mate Larios, como en distintos espacios e instituciones culturales de la ciudad, con el fin de dar a conocer los nuevos espacios expositivos y el trabajo de los artistas.

Málaga Innovation Festival está organizado por el Ayuntamiento de Málaga conjuntamente con el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales (Promálaga) y EBAN.