Montse Bros critica en una novela "la falta de oportunidades" para los jóvenes

La periodista catalana Montse Bros ahonda en "la dificultad de encontrar el propio lugar y la "falta de oportunidades" de muchos jóvenes, cuando no se tiene pareja ni trabajo y todos avanzan más que uno mismo, en la novela de humor 'Mujer sin blanca soltera busca' (Esfera de los Libros), en la que, sin embargo, hay esperanza.

"Mi objetivo principal era denunciar la falta de oportunidades de mi generación", ha explicado Bros en una entrevista de Europa Press, porque si bien de pequeña lo tenía todo, en el momento de entrar en el mundo laboral y sentimental considera que no ha tenido las mismas oportunidades.

A su juicio, "es muy duro" no poder tener una vida personal ni una familia por esta falta de oportunidades, y ha explicado que su novela viaja por episodios como las relaciones en redes sociales como Tinder y Happn contrapuestas a la estabilidad sentimental --y también laboral-- de la generación de sus progenitores.

Bros asegura que si bien es muy positivo estar en pareja, no es obligatorio estarlo si la persona no es la adecuada, ya que actualmente "la mujer tiene su trabajo y sus propios proyectos, y eso no es una prioridad", frente a la mujer de antes que se casaba para tener un futuro.

DEL BLOG AL LIBRO

Este proyecto narrativo comenzó cuando a Bros le quedaba medio año para cumplir los 30 años, se planteó qué había hecho con su vida: "A los 30 te imaginas la vida con estabilidad, un sueldo digno y en pareja. Yo llegué y no tenía nada", ha dicho la autora, que se vio peor que a los 25.

Ha explicado que al terminar los estudios empezó la crisis económica y tanto ella como los miembros más mayores de la llamada generación 'millennial' no encontraban trabajo, lo que le impulsó a empezar un blog sobre su situación y poner de relieve la "precariedad laboral".

Jugando con el título cinematográfico de los años 90 'Mujer blanca soltera busca', decidió incorporar el término 'sin blanca' al título, dando lugar a un fenómeno de 20.000 fans en Facebook y unos 7.000 en Twitter que llamó la atención de la editorial.

A la precariedad y a la soltería, añadió humor sobre su gran altura (real), dando lugar a una novela protagonizada por su alter ego y en la que recoge las más emblemáticas opiniones publicadas en su blog.