Murgui califica de "éxito" los 3.619 inscritos en los Foros Locales, "armazón de democratización de las decisiones"

Etiquetas

Se trata no sólo de descentralizar y desconcentrar desde las áreas de gobierno a los distritos sino además de los distritos a los vecinos, en definitiva, "dotar de más poder a los vecinos"

El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, ha calificado de "éxito de participación" las 3.619 personas inscritas a nivel individual en los Foros Locales --cuyo reglamento se aprobó en diciembre y su constitución en febrero--, las 451 entidades, que representan una cuarta parte de las inscritas en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento, y las cerca de 300 mesas de trabajo.

Los datos corresponden al primer periodo de inscripción. Se abrirá un nuevo plazo del 1 al 15 de junio, con la novedad de que se podrá tramitar vía on-line en la web de los Foros Locales. Murgui ha declarado en la constitución de la Red de Foros Locales que estos órganos de participación, junto con otras iniciativas exitosas como los presupuestos participativos y las consultas ciudadanas, construyen "la armazón de democratización de la toma de decisiones del Ayuntamiento".

"Habíamos venido a esto, a que la institución fuera transparente, accesible, a dar más poder a los vecinos de distrito. Los Foros Locales son un pasito más en esta dirección", ha manifestado el concejal, acompañado en la mesa por los vicepresidentes de los Foros de Tetuán, Luis Arribas, y Arganzuela, Rosa María de la Fuente.

Murgui es consciente de que, aunque hayan empezado a abrir desde la institución "muchas puertas y ventanas", "llevará su tiempo de adaptación" el conseguir que "todo ese aire fresco entre y circule". El delegado ha agradecido la paciencia de los miembros de los Foros y reconoce que tienen que exigirles para "no dormirse en los laureles y no caer en falsos triunfalismos".

MÁS PODER PARA LOS VECINOS

El titular de Coordinación Territorial también ha remarcado que la ambición que acompaña a los Foros no podrá crecer si no van acompañados de una descentralización y desconcentración de la estructura municipal. Se trata, en palabras de Murgui, no sólo de descentralizar y desconcentrar desde las áreas de gobierno a los distritos sino también de los distritos a los vecinos, en definitiva, de "dotar de más poder a los vecinos".

Murgui tampoco ha perdido la ocasión de recordar los seis años que cumple el 15M y ha decidido 'soltarse la melena' aplaudiendo "ese camino que la sociedad madrileña ha ido recorriendo para alcanzar mayores cotas de libertad y transparencia para construir algo que merece la pena sin ponerle demasiados apellidos, que es la democracia".