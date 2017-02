LA POLICÍA CREA UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN PARA MAXIMIZAR LA SEGURIDAD EN INTERNET

Etiquetas

La Policía Nacional ha creado una lista de reproducción o 'playlist' que recopila cinco temas para maximizar la seguridad en Internet, redes sociales o WhatsApp.Según informó hoy en una nota de prensa la Policía, los equipos actualizados y el software original; contraseñas robustas y wifis protegidas; configuración de la privacidad y perfiles en redes sociales; evitar enlaces acortados y mails de desconocidos o romper la cadena de bulos y 'hoax' a través de mensajería instantánea permite a los usuarios navegar en un Internet más seguro.Durante el Día Internacional de Internet Seguro, la Policía Nacional intensificará los mensajes de prevención a través de sus perfiles en Twitter y Facebook y recordará las pautas más seguras para evitar ser víctimas de estafas, timos, 'sextorsión' o 'malware'.Además, a partir de las 18.30 horas, especialistas de la UIT, junto al equipo de @policia y @TwitterSpain, atenderán las dudas que planteen los internautas sobre el uso seguro de la Red a través de un 'Questions & Answers' (preguntas y respuestas).LISTA DE REPRODUCCIÓN MÁS SEGURALa Policía Nacional ha recopilado en los siguientes cinco grandes temas los principales riesgos en el uso de Internet, redes sociales o Whatsapp:- ‘Antes segur@ que sencill@’: Recomienda la utilización de programas originales, así como disponer de un antivirus y un cortafuegos actualizados para evitar infecciones en el ordenador. También aconseja descargarse las aplicaciones de páginas seguras y leer las condiciones de privacidad.- ‘Chic para mí’: Este tema promueve evitar entrar en enlaces no reconocidos que se reciben a través de mensajería privada, pues con la información que se entrega pueden instalar en el dispositivo del usuario virus espías e inscribirle en servicios de pago, entre otros asuntos.- ‘Puro chantaje’: La Policía resalta que la exposición de demasiada información en las redes podría facilitar situaciones de robo de identidad o suplantación. Esto se evitaría con la configuración adecuada de los perfiles, comprobación de las aplicaciones descargadas y los permisos de acceso. “Comprueba con quién compartes archivos en la nube, asegúrate de que tus contactos en redes sociales son realmente quien crees que son y utiliza el sentido común y la precaución a la hora de compartir imágenes íntimas”, indica la Policía, que advierte de que existen redes criminales que suplantan la identidad de otras personas y utilizan imágenes de chicas o chicos atractivos para engañar a sus víctimas hasta lograr 'sextear' y conseguir una imagen íntima de ella. Esa fotografía o vídeo será su herramienta básica para la amenaza y el chantaje. Ante este tipo de práctica, la Policía aconseja que “no cedas a la extorsión y denuncies”.- ‘En tu WiFi me colé’: Para evitar que los intrusos se aprovechen de su red WiFi e incluso puedan tener problemas si acceden desde ella a contenidos inapropiados o realizan cualquier ilícito, la Policía recomienda que se configure adecuadamente la conexión, se cambien las contraseñas por defecto y se apague el router si va a ausentarse durante unos días.- ‘Bulería’: Aconseja que ante informaciones dudosas que solicitan su difusión hay que desconfiar, no reenviar el mensaje y comprobar siempre en fuentes oficiales.Por otro lado, los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional ofrecen charlas en los centros educativos de toda España sobre los riesgos en el uso de Internet y adicciones, unas actividades que pueden ser solicitadas a través del mail participa@policia.es.