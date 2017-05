Panda Security explica los riesgos a los que expone hacer Jailbreak a un dispositivo Apple TV

Etiquetas

Desde que Tim Cook anunciara la salida al mercado de la cuarta generación del Apple TV, no han parado de surgir 'posts' en Internet sobre cómo hacerle Jailbreak, una práctica que implica hackear el dispositivo para ver películas en 'streaming' de forma gratuita, o para reproducir cualquier imagen, audio o vídeo que tengas en tu ordenador y que no hayas comprado en el iTunes store.

Dicho de otro modo, hacer Jailbreak sirve para consumir contenido pirata en tu Apple TV. Aun así, este 'hack' también permite descargar programas para ver el correo electrónico o incluso un navegador web con el que acceder libremente a Internet. Pero desde Panda Security consideran que esta práctica expone a los usuarios a riesgos para la seguridad.

Hay que tener en cuenta que "Jailbreak es una solución pirata, diseñada por hackers, que cambia profundamente la configuración del dispositivo", apunta el Global Consumer Operations Manager de Panda Security, Hervé Lambert.

El principal riesgo que tiene hacer Jailbreak en un Apple TV está relacionado con los datos bancarios con los que se hacen los pagos desde iTunes Store. Desde Panda Security apunta que Apple hace un especial esfuerzo en asegurar que todas las compras que se realizan a través de su plataforma sean seguras. No obstante, Al 'engañar' a sus dispositivos para que no detecten la descarga de archivos que no deberían funcionar en el Apple TV, el usuario también se arriesgas a que tampoco vean cómo un pirata ha accedido a su usuario y contraseña.

En caso de que pirata consiga esa información, podrá robar la cuenta, comprar todas las películas o música que quiera, descargarlas en otro dispositivo, y hacer que lo pague el usuario. Más aún, como explican desde la compañía de seguridad, el ciberdelincuente podría secuestrar la cuenta y no devolverla hasta que se le haga un pago.

Otro riesgo al que se expone el usuario es la instalación de 'malware' con el que los cibercriminales podrán conseguir, por ejemplo, los datos de acceso del usuario para entrar en su correo electrónico o en sus redes sociales. O incluso a otros equipos si el usuario ha hecho Jailbreak en otros dispositivos con iOS.

El usuario debe tener claro que si se decide a hacer Jailbreak, su Apple TV quedará obsoleto. Como explican desde la compañía de seguridad, la mayoría de webs en las que te dicen que hagas Jailbreak te recomiendan no actualizar el sistema operativo del Apple TV, ya que es muy probable que las próximas versiones neutralicen el 'hack' o incluso hagan que el aparato deje de funcionar.

Como consecuencia, el usuario habrá perdido el dinero invertido en su dispositivo Apple TV. Pero si además decide no actualizarlo, tendrá un equipo que quedará obsoleto en poco tiempo y que no podrá ofrecer todas las funcionalidades que traigan las nuevas versiones.