Spotify lanza 'TeenZ', una nueva categoría pensada para los jóvenes de la 'Generación Z'

Etiquetas

Spotify ha lanzado su nueva categoría 'TeenZ', disponible en España y América latina, diseñada con la 'Generación Z' en mente y formada por una selección de 'playlists', creadas de manera especial por los editores musicales de Spotify, influencers, colaboradores y artistas, de acuerdo con las preferencias adolescentes y las principales tendencias del momento, según ha informado la entidad.

Según precisa, por 'Generación Z' se entiende a todos los nacidos a partir de mediados de los 90 y que, a día de hoy, componen el 25,9% de la población global. Es decir, todos aquellos que nacieron durante el "boom del internet" y crecieron con él, siendo pioneros en dispositivos móviles, redes sociales y emoticonos.

Por ello, la compañía ha creído importante "comenzar a enfocar sus esfuerzos" en los jóvenes, no sólo porque son "el presente y futuro del consumo de contenido", sino también porque han querido ser los primeros en "tomar en cuenta sus gustos, aficiones e intereses" buscando que "puedan hacer suyos los beneficios de spotify".

Así, para las listas principales de la categoría, los editores musicales de Spotify, han trabajado basadose en los datos que la plataforma ha recabado de los usuarios en ese rango de edad, en la construcción de una serie de 'playlists' que incluyen a los artistas más populares entre los adolescentes.

De este modo, en 'TeenZ' se encuentran listas dedicadas a los fans de 'Twenty One Pilots', 'CD9', 'Imagine Dragons', 'Little Mix', 'Katy Perry', 'Lady Gaga', 'Demi Lovato', 'One Direction, 'Justin Bieber', 'Abraham Mateo' o 'DVICIO', entre otras.

Asimismo, cada lista de reproducción aporta un tono y aspecto particular para "conectar de manera más personal" con las actitudes de los adolescentes. Por ello, se pueden encontrar temáticas como: 'Tarea Casual', 'Sinfonía Gamer', 'Karaoke Vibes', 'Directo a Clase', 'Baila sin Parar' y 'Vida Trending'.