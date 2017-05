Lo más descargado de la App Store: LightX, FaceApp, Toca Life: Hospital y Pictionary

Etiquetas

LightX y FaceApp han sido las dos aplicaciones para iPhone, de pago y gratuita, respectivamente, más descargadas de la semana del 24 al 30 de abril en la App Store, mientras que para iPad, Toca Life: Hospital, de pago, y Netflix, gratuita, se sitúan como las más populares.

En cuanto a los juegos, Plague Inc. ha sido el título de pago más descargado para iPhone, mientras que Cats: Crash Arena Turbo Stars ha sido el que más ha destacado de entre los gratuitos. Para iPad, Minecraft: Pocket Edition y Pictionary han sido los juegos más descargados, de pago y gratuito, respectivamente.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone e iPad en la App Store, durante la semana del 24 al 30 de abril de 2017.

PARA IPHONE

Top 10 - Apps de Pago

1. LightX (Andor Communications)

2. Enlight (Lightricks)

3. Full Fitness: Entrenador de ejercicio (Mehrdad Mehrain)

4. Afterlight (Afterlight Collective)

5. Trafico NO! Pro, gasolina y avisador de radares (Little Mouse Software)

6. Plague Inc. (Ndemic Creations)

7. 7 Min Workout - Tabla de 7 Minutos (Fitness Guide)

8. Radar Nomad (antes Avisador de Radares) (Digital Nomad)

9. Escáner para mí - Escaneo en PDF + OCR (Apalon Apps)

10. iScanner - escaner - escanear documentos y fotos (BPMobile)

Top 10 - Apps Gratuitas

1. FaceApp: Neural Face Transformations (Wireless Lab OOO)

2. Hooked - Chat Stories (Telepathic)

3. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

4. Instagram (Instagram)

5. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

6. Google Maps: Navegación y tránsito (Google)

7. Netflix (Netflix)

8. Messenger (Facebook)

9. Facebook (Facebook)

10. Wish - Comprar es divertido (ContextLogic)

Top 10 - Juegos de Pago

1. Plague Inc. (Ndemic Creations)

2. Monopoly Game (Electronic Arts)

3. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

4. Geometry Dash (RobTop Games)

5. Mini Metro (Dinosaur Polo Club)

6. Monument Valley (ustwo Games)

7. Apalabrados (sin publicidad) (Etermax)

8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar Games)

9. Vignettes (Armel Jestin)

10. Reigns (Devolver Digital)

Top 10 - Juegos Gratuitos

1. Cats: Crash Arena Turbo Stars (ZeptoLab)

2. Pictionary (Etermax)

3. Clash Royale (Supercell)

4. Cut the Rope: Magic (ZeptoLab)

5. City Mania: Town Building Game (Gameloft)

6. Super Mario Run (Nintendo)

7. Bacon Escape (Illusion Labs)

8. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)

9. Sudoku - Juego de puzles de Sudoku clásico (Easybrain)

10. Super Crossbar Challenge (FredBear Games)

PARA IPAD

Top 10 - Apps de Pago

1. Toca Life: Hospital (Toca Boca)

2. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

3. Duet Display (Duet)

4. GoodNotes 4 - Notes & PDF (Time Base Technology)

5. Procreate (Savage Interactive)

6. iDoceo - cuaderno de notas del profesor (Bert Sanchis)

7. Plague Inc. (Ndemic Creations)

8. Parchis HD (Ferran Quiles)

9. Escáner para mí - Escaneo en PDF + OCR (Apalon Apps)

10. Escáner de fotos para mí: Escanea Álbumes Antiguas (Apalon Apps)

Top 10 - Apps Gratuitas

1. Netflix (Netflix)

2. Pictionary (Etermax)

3. Cats: Crash Arena Turbo Stars (ZeptoLab)

4. iPad App para WhatsApp - Gratuito (Internet Rocks)

5. City Mania: Town Building Game (Gameloft)

6. Clash Royale (Supercell)

7. YouTube - ve y comparte vídeos y música (Google)

8. Cut the Rope: Magic (ZeptoLab)

9. Super Crossbar Challenge (FredBear Games)

10. Mitele - TV a la carta (Mediaset España)

Top 10 - Juegos de Pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. Plague Inc. (Ndemic Creations)

3. Parchis HD (Ferran Quiles)

4. Geometry Dash (RobTop Games)

5. Citadel 1986 (Clockwork Pixels)

6. Five Nights at Freddy's (Scott Cawthon)

7. Five Nights at Freddys 4 (Scott Cawthon)

8. Incredibox (So Far So Good)

9. Mini Metro (Dinosaur Polo Club)

10. Terra Mystica (Digidiced)

Top 10 - Juegos Gratuitos

1. Pictionary (Etermax)

2. Cats: Crash Arena Turbo Stars (ZeptoLab)

3. City Mania: Town Building Game (Gameloft)

4. Clash Royale (Supercell)

5. Cut the Rope: Magic (ZeptoLab)

6. Super Crossbar Challenge (FredBear Games)

7. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)

8. La Liga Puzzle Quest (Liga de Fútbol Profesional)

9. Bacon Escape (Illusion Labs)

10. Robot Unicorn Attack 3 ([adult swim])