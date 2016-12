Así es como Twitter apoya a Carrie Fisher tras sufrir un infarto

Etiquetas

Carrie Fisher sufrió en la noche del día 23 de diciembre un ataque al corazón mientras que realizaba un vuelo dirección a Los Ángeles.

La actriz ingresó a su llegada en un hospital cercano con pronóstico grave debido a una parada cardíaca. Una de las personas que se encontraba en el avión durante el momento del ataque ha confesado a los medios norteamericanos que Fisher permaneció durante unos 10 minutos sin pulso.

Después de esta grave parada del corazón, la mujer fue reanimada por el servicio médico del avión.

Muchos de los seguidores de 'Star Wars' no han dudado en mostrar su apoyo a la actriz que ha encarnado a la mítica 'Princesa Leia', dedicándola palabras de admiración y deseos de que se recupere lo antes posible.

"Que la fuerza esté contigo", o plegarias porque la salud de Carrie Fisher se recupere han sido constantes en Twitter.

Entre los comentarios destaca el de su compañero Peter Mayhew, que interpretó en la saga a 'Chewbacca'.

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 23 de diciembre de 2016

"Pensamientos y plegarias para nuestra amiga y princesa favorita de todos", fueron las palabras utilizadas por Meyhew.

The Force is strong in her: después de sufrir un ataque cardiaco, Carrie Fisher ya se reporta fuera de peligro 💪 pic.twitter.com/y4qZPjpwXY — pictoline (@pictoline) 24 de diciembre de 2016

CARRIE FISHER NO, CUALQUIERA MENOS CARRIE FISHER. — Wismichu (@Wismichu) 23 de diciembre de 2016

Multitud de fans han colgado en las redes ilustraciones y palabras de fuerza para la mujer que ha encarnado uno de los personajes más míticos de las últimas tres décadas.