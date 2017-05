Un cofundador de Twitter se disculpa por el papel de la red social al "ayudar a Trump a alcanzar la Presidencia"

Etiquetas

El cofundador del popular servicio de microblogging Twitter Evan Williams ha pedido disculpas este sábado por el papel ejercido por la red social al extender la popularidad del dirigente estadounidense, Donald Trump, y ayudarle "a alcanzar la Presidencia".

Williams, que fundó Twitter en 2006 junto a Jack Dorsey, Noah Glass y Biz Stone, ha lamentado que la red social propiciase la popularidad y el ascenso de Trump en la carrera presidencial.

"El papel que jugó Twitter en esto fue muy malo. Si es verdad que él no sería presidente sin ser por Twitter, entonces lo siento", ha aseverado en una entrevista para el diario 'New York Times'.

"Internet está mal y cada vez hay más personas conscientes de esto", ha señalado Williams en relación a las declaraciones de Trump sobre la importancia de Twitter como herramienta política.

"Creo que si no fuera por Twitter no estaría aquí. De mí sólo escriben cosas falsas. Si me fijo en cadenas como la CNN se trata de una prensa completamente deshonesta", aseveró recientemente el presidente estadounidense a un periodista de Fox.

"Yo pensaba que si todos podíamos hablar libremente e intercambiar informaciones e ideas, el mundo se convertiría en un lugar mejor automáticamente. Me equivocaba", ha explicado Williams, que asumió la presidencia de la compañía en 2008, puesto que ocupó hasta 2010.