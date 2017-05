La empresa malagueña Zzzone busca inversores para lanzar su producto de cápsulas habitables portátiles

Etiquetas

La entidad tiene todo preparado para salir el 15 de julio, pero argumentan que necesitan la financiación para iniciar su producción

La empresa malagueña Zzzone, fundada por alumnos de la Universidad de Málaga (UMA), se encuentra a la búsqueda de inversores para poder lanzar al mercado su proyecto de cápsulas habitables portátiles para eventos, ferias y festivales de música.

Según ha explicado a Europa Press el director general de Zzzone, Pere Miguel Martínez, la empresa tiene "todo preparado para salir el 15 de julio, pero necesitamos gasolina, necesitamos dinero". De la búsqueda de esta financiación, ha detallado, depende el lanzamiento inicial del producto y, por tanto, de la producción. "A lo mejor se retrasa una semana, dos semanas. Hay que ajustar cuentas porque de la producción hay una tardanza de mes y medio".

En concreto, la empresa ha desarrollado un proyecto que resultó ganador de un premio 'Spin Off' de la UMA y del premio 'Experiencia Ideas Factory 2016'. Consiste en una cápsula habitable para dos personas que incluye un sofá cama, dos enchufes, luz, calefacción, un ventilador, ventilación, una consigna, un cierre de seguridad y el servicio de limpieza diario.

Este producto está dirigido para remolques y campings, incluyendo las ruedas para su transporte que "en España siempre tiene que llevarlas". Otra versión del mismo consiste en la unión de 12 cápsulas individuales en un gran remolque, denominado 'colmena' y dirigido a festivales de música, grandes convenciones, ferias y eventos. En este caso, la cápsula también haría de soporte publicitario, ya que permitiría incluir vinilos en su superficie exterior.

La idea del producto, ha explicado Martínez, surgió durante un viaje por Europa con amigos en el que tuvo que trasnochar varias veces en aeropuertos. "Veíamos mucha gente durmiendo en el suelo o apoyado como sea. En la segunda noche analicé el mercado, y vi que había gente con poder adquisitivo", ha comentado, agregando que podrían traer cápsulas japonesas destinadas al descanso y similares a las desarrolladas por Zzzone, y "la gente paga seguro".

"Había mercado. El estudiante como yo no iba a pagar porque no tiene dinero, pero sí la gente que veía con presupuesto, que a lo mejor no tiene otra solución que ir por la noche al aeropuerto que cogían un vuelo a las cuatro de la madrugada", ha argumentado.

Tras esta idea, Martínez ha detallado que cuando llegaron a Málaga tras el viaje "reunimos a un equipo de cuatro ingenieros y yo, que estudio Márketing, y empezamos a trabajarla". No obstante, tras seis meses de desarrollo de la idea en el aeropuerto, "nos dimos cuenta que no era rentable". Finalmente, optaron por probar el mismo producto en festivales, eventos y ferias, "y hubo un recibimiento muy grande, tanto por asistentes como por empleados que trabajaban allí, así como las marcas patrocinadoras".

ZZZONE

La empresa malagueña Zzzone ganó en mayo de 2016 el premio 'Experiencias Ideas Factory' por el proyecto enfocado a mejorar la espera en los aeropuertos, y fue dotado con una estancia en el Campus de Emprendimiento 'Summer Jam Croatia'.

Asimismo, obtuvo el premio IMFE del Ayuntamiento de Málaga, dotado con 3.000 euros, dentro de los galardones 'Spin Off' de la Universidad de Málaga entregados en julio de 2016.

Actualmente, Zzzone cuenta con un total de tres trabajadores, y se encuentran a la búsqueda de inversores para lanzar su proyecto al mercado el 15 de julio. Para más información, disponen de su página web zzzone.es, una página de Facebook (facebook.com/ZzzoneSleep) y una cuenta de Twitter (@ZzzoneSleep).