¿Es necesario estar delgada para bailar ballet? Lizzy Howell nos demuestra que no

La última sensación en las redes sociales es Lizzy Howel. Una joven de Milford, Delaware (EE UU) que tiene 15 años y lleva desde los 5 practicando ballet. Lizzy no es una bailarina normal, no es la típica joven delgada sin curvas que practica este deporte. Ella tiene unos kilos de más, algo que no le impide hacer 'fouettés', los giros enlazados con una pierna alzada tan típicos del ballet clásico.

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte Un vídeo publicado por Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) el 21 de Nov de 2016 a la(s) 4:02 PST

Lizzy ha compartió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que muestra sus habilidades, y eso la ha convertido en una celebridad. El vídeo se ha visto casi 100.000 veces y acumula ahora casi 26.000 seguidores.

En el vídeo se puede ver a Lizzy realizando once fouetté seguidas, o lo que es lo mismo once giros sobre sí misma. Con la vista clavada en un punto fijo y flexionando de forma correcta la pierna durante el giro esta joven ha callado las bocas de aquellos que piensan que el ballet está reservado para las tallas pequeñas.