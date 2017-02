Un 62,1% de los presidentes y consejeros delegados del Ibex 35 no tiene ni Twitter ni LinkedIn

Etiquetas

El 62,1% de los presidentes y consejeros delegados de las empresas del Ibex 35 no tiene presencia ni en Twitter ni en LinkedIn, según un estudio elaborado por Estudio de Comunicación, que confirma que la gran mayoría de los altos directivos españoles no son activos en redes sociales.

El informe sobre 'Presencia de las empresas del Ibex 35 en el entorno digital', señala que, por el contrario, el 9,1% de los presidentes y consejeros delegados tiene perfil en ambas redes sociales, mientras que un 24,2% tiene solo LinkedIn y un 4,5% tiene cuenta solo en Twitter.

En esta línea, añade que los presidentes (20%) son más activos que los consejeros delegados (6,5%) en Twitter. Sin embargo, en LinkedIn la diferencia es menor y tienen más presencia los consejeros delegados (35,5%) que los presidentes (31,4%).

Asimismo, el estudio señala que desde el año 2010 se ha incrementado la presencia de las empresas del Ibex 35 en las redes sociales. De hecho, prácticamente todas estas compañías tienen perfiles en LinkedIn (97%), mientras que YouTube y Twitter son el segundo y el tercer medio social más utilizados, respectivamente (85,7% y 82,9%).

Estudio de Comunicación también apunta que el mayor número de tuits o retuits con contenido corporativo lo publicó Amadeus, seguida de Bankinter, Telefónica, Caixabank y Bankia, y la mayor actividad en Facebook la tuvieron Gamesa, Acciona y Día.

En la presentación del estudio, la directora del Executive Master in Digital Business de ESADE, María Barceló, ha invitado a la reflexión, puesto que "hoy en día los temas digitales de las empresas no se pueden diferenciar del negocio".

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL.

En esta línea, el director del área on line de Estudio de Comunicación, Alberto Mariñas, ha remarcado que "la omnipresencia de las redes sociales en todos los ámbitos y su capacidad para permear la vida de personas", hace que las marcas tengan que plantear con urgencia estrategias de comunicación digital que cubran, desde la atención al cliente, a la venta y la comunicación corporativa, y la interna.

"Las grandes compañías tienen que poner en valor su capital humano y su conocimiento para conectar y diferenciarse en un ámbito con muy pocas barreras de entrada como la comunicación en el entorno digital, donde compiten incluso con jugadores pequeños que no conseguirían entrar en los medios tradicionales pero brillan en las redes sociales", ha advertido.

Por su parte, el director de Comunicación digital de Iberdrola, Carlos Fernández Guerra, ha reconocido que su gran preocupación es que la gente "se sienta atendida" y ha remarcado que si una empresa se enfrenta al desahogo digital y la 'cibervenganza' del usuario, hay que saber cuándo tiene que reaccionar y puede responder, y hacerlo "solo si aporta algo beneficioso".

Asimismo, ha añadido que para una compañía es necesario "tener una estrategia global con un doble enfoque: la respuesta corporativa y la digital" y ha incidido en que es "muy importante" saber comunicar y trasladar la información precisa por cada canal.

El responsable de Marketing y Redes Sociales de El Corte Inglés, Daniel Fernández Calamonte, ha subrayado que el usuario no diferencia entre lo físico y lo virtual, "ve siempre la misma marca y el mismo trato", y ha incidido en la profesionalidad a la hora de gestionar las redes sociales. "Para mi hay una máxima es, no digas en las redes sociales lo que no seas capaz de decir en voz alta en un bar", ha aseverado.

Por otro lado, el director general de Twitter España, Pepe López de Ayala, ha afirmado que, en su oponión, "Twitter no es una red social", sino una plataforma de contenidos que significa muchas cosas a la vez dependiendo del uso: "medio de comunicación, fuente de información, segunda pantalla y a la vez primera, 'call center', conexión con intereses, "big data", servicios de información, liderazgo, influencia, marketing, negocio, recursos humanos, comunicación externa e

interna, innovación y, por supuesto, ¡Qué está Pasando!"