Un total de 14 productoras vascas acuden a Sunny Side of the Doc, feria internacional dedicada al género documental

Etiquetas

Un total de 14 productoras vascas han acudido a Sunny Side of the Doc, principal feria internacional dedicada al género documental que se celebra en La Rochelle (Francia), con un amplio catálogo de producciones documentales agrupados bajo la marca Basque Audiovisual -creada e impulsada por el cluster audiovisual EIKEN y el Instituto Vasco Etxepare.

Según ha explicado Etxepare en un comunicado, desde este lunes y hasta el jueves, las empresas vascas del sector afrontan "una de las principales acciones de internacionalización del año" en una feria que cada año reúne a más de 2.000 profesionales (productores, distribuidores, televisiones, sector digital) de 60 nacionalidades diferentes en torno a temáticas como la historia, la ciencia, la vida salvaje o la historia natural.

En esta edición, estarán presentes en la ciudad francesa las empresas Baleuko, Banatu Filmak, Doxa Producciones, Esrec, Fascina Producciones, Izar Films, Labrit Multimedia, Rec Grabaketa Estudioa, Sincro Producción, Sr. Y Sra., Taui Media, Arena Comunicación, Txalap.art y Zinea Sortzen, además del foro de coproducción de documentales Lau Haizetara que cada año organiza Ibaia (Asociación de Productoras Audiovisuales Independientes del País Vasco) en el marco del Festival de San Sebastián.

Con un amplio catálogo de 24 proyectos documentales y un stand propio para atender a los potenciales clientes y partners, las productoras vascas estarán acompañadas por el Instituto Vasco Etxepare, que destaca la importancia de la presencia del sector en este evento ya que "la visibilidad el sector y el acceso a profesionales y potenciales compradores de los principales mercados internacionales supone una oportunidad única en el proceso de internacionalización".

A nivel global, la presencia el Sunny Side of the Doc ofrece al conjunto del sector "no solo la oportunidad de dar a conocer sus productos y acceder a mercados exteriores, sino de financiar proyectos y recibir propuestas de colaboración, además de asistir a numerosas conferencias donde se presentan las tendencias actuales del sector".