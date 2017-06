Una de cada cuatro pymes andaluzas vende a través de Internet, según eBay

Etiquetas

Una de cada cuatro pymes andaluzas vende a través de Internet, según un estudio de eBay, que concreta que crece hasta el 26,2 por ciento las pymes de la región que tienen estrategia de venta 'on line', superando en más de dos puntos la media nacional, ha resaltado.

En una nota, eBay ha precisado que, de esta forma, "el comercio electrónico se afianza como factor estratégico para las pequeñas y medianas empresas andaluzas".

De hecho, ha indicado que "una de cada cuatro pymes de la región vende a través de Internet. Además, la mayor parte de ellas considera que los ingresos a través del e-commerce han aumentado durante 2016.

Esta es la principal conclusión que se desprende de la segunda edición del estudio 'Las pymes españolas en el ámbito online', realizado por eBay, que analiza la situación de este tipo de empresas en relación al comercio electrónico, así como su visión, conocimientos y actitud frente a la transformación digital.

El estudio muestra una tendencia positiva hacia la digitalización y el uso del e-commerce por parte de las pymes de Andalucía. Así, mientras en 2016 el 22,9% de ellas vendía a través de Internet, en la actualidad la cifra ha aumentado más de tres puntos hasta el 26,2%.

Estos datos muestran que la autonomía se está incorporando con fuerza al comercio electrónico ya que supera en tres puntos la media nacional (23,7%).

Además, los resultados muestran que los gerentes de las pymes se sienten más preparados para embarcarse en el comercio electrónico. Si el año pasado eran solo el 42,6% los que aseguraban sentirse listos para dar el salto digital, este año son más de la mitad de los gerentes (50,4%), cifra que representa un aumento de más de siete puntos.

El estudio de eBay muestra que las pymes andaluzas con estrategia de venta 'on line' aseguran haber tenido una buena evolución de sus ventas. El 52% de ellas asegura que las ventas a través de Internet aumentaron, un punto menos que la media nacional, frente al 11% que afirma que han disminuido. Además, en 2017 se muestran optimistas ya que el 61% de ellas espera incrementar las ventas realizadas a través del e-commerce.

Por otro lado, las ventas 'on line' suponen ya el 4,7% del volumen del negocio, incluyendo tiendas propias, tiendas en marketplaces como eBay, plataformas de compra colectiva y app móviles. En este sentido, la tienda física continúa siendo el principal canal de venta (83,5%), seguido de la red comercial (7,43%) y el teléfono (4,05%).

El informe ha precisad que las pymes andaluzas son conscientes de la importancia que adquiere la transformación digital en su negocio: el 64% considera que es fundamental para el éxito empresarial, cuatro puntos más que la media nacional.

Además, están convencidos que el salto digital y la creación de un negocio 'on line' conllevarían una serie de oportunidades como incrementar las ventas (44,7%), atraer nuevos compradores (36,9%) y alcanzar nuevos mercados nacionales e internacionales (26,2%).

A nivel español, las pymes de la autonomía son las que más valoran el e-commerce para internacionalizar sus negocios, tras Castilla- La Mancha (29,4%) e Galicia (26,5%).

Sin embargo, apunta que continúan teniendo frenos a la hora de embarcarse en el comercio electrónico. El más importante es "la inseguridad en los pagos 'on line' (17,5%), la dificultad para la atender al cliente (16,5%) y la inversión que deben realizar para digitalizarse (12,6%)". Estos "miedos" pueden deberse a la falta de formación pues el 58% considera que "no tiene los conocimientos suficientes y el 68% afirma no haber recibido una formación especializada en e-commerce".

A pesar de las cifras, las pymes andaluzas se encuentran entre las que más formación aseguran haber recibido (32%) junto con Asturias (37,1% ), Islas Baleares (36,4%) y Extremadura (30,2%). Para el 45,7% de los encuestados una de las soluciones para romper las barreras iniciales sería iniciar su negocio online en un marketplace como eBay puesto les ahorra tiempo (61,7%), no necesitan conocimientos técnicos (21,3%) y que garantizan el mantenimiento (19%).

En palabras de Voces, "dar el salto hacia el e-commerce requiere formación y seguridad, dos elementos que las pymes andaluzas demandan. Por ello, eBay lanza iniciativas como Acelera con eBay o Guía práctica de e-commerce para pymes "en las que ofrecemos las herramientas y el asesoramiento necesario para que abran su propio comercio digital y aprovechen todo el potencial que este tiene para sus negocios".

"Dar el paso hacia el comercio electrónico es dar un paso hacia la visibilidad, las ventas y la internacionalización, tres factores imprescindibles en la continuidad de las pymes andaluzas como motor económico español", ha añadido.