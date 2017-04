Andrea Levy asegura en un acto de SCC que el Ejecutivo catalán "pasará a la historia por haber hecho el ridículo"

Etiquetas

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha afirmado en un acto organizado este martes en Madrid por Societat Civil Catalana que el Ejecutivo catalán "pasará a la historia por haber hecho el ridículo" con su proceso soberanista y ha acusado a la Generalitat de "inculcar" desde hace años que "solo hay una forma de ser catalán, que es la de no ser español".

La diputada en el Parlamento de Cataluña ha asegurado que "la independencia no es un proyecto viable en democracia", y ha celebrado que Societat Civil Catalana haya organizado en la capital madrileña el acto '¿Qué está pasando en Cataluña?', en el que también han intervenido el presidente de la entidad, Mariano Gomà; el vicepresidente, Álex Ramos; el exministro del PSOE y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell; el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta; y el historiador y periodista, Fran Carrillo.

Durante su exposición, Ramos ha explicado que la entidad pretende "dar visibilidad a todos aquellos catalanes que no son secesionistas" y defender "con argumentos" que la independencia ni les conviene, ni la quieren. "La secesión no se producirá", ha añadido, según ha informado Societat Civil Catalana en nota de prensa.

Ha recordado además los resultados de la última encuesta que la entidad encargó a Gesop, entre los que ha destacado que "el 75% de los catalanes quiere una escuela trilingüe", que "el 55% considera que el referéndum divide" y que "el 78% tiene vinculación con el resto de España". También ha apuntado que "los medios públicos catalanes utilizan el dinero de todos para la causa secesionista" y que esta situación debería dejar de producirse "cuanto antes" porque "no corresponde con la realidad social de Cataluña".

CATALUÑA, EL PROBLEMA MÁS GRAVE

Josep Borrell, por su parte, ha advertido que "en el resto de España no se le da la importancia al tema catalán y es el problema más grande" que hay en este momento. El expresidente del Parlamento Europeo ha asegurado que en Cataluña "ha habido deslealtad originaria por parte de la Generalitat" y que el proceso secesionista no es reciente, sino que "se ha ido creando desde hace mucho tiempo".

En materia educativa ha lamentado el hecho de que él no pudiese estudiar en catalán y que ahora los niños "no pueden estudiar adecuadamente en lengua castellana". Ha calificado como "un ejemplo de 'pre fascismo'" que una persona le increpase por haber escrito el libro 'Las cuentas y los cuentos de la independencia', "sin habérselo leído".

El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha explicado que hace unos años en Cataluña se puso en marcha "el programa 2.000", un plan de "penetración absoluta en la sociedad, en el que se preveía que todos los cargos relevantes en Cataluña tenían que ser ocupados por nacionalistas". "Un Estado no se rompe ni con una DUI, ni con un referéndum ilegal", ha comentado en respuesta a la amenaza de Lluis Llach hacia los funcionarios catalanes que no acepten la secesión. "No todos los catalanes queremos privilegios, ni todos los catalanes decimos que España nos roba", ha concluido.

Por otro lado, Fran Carrillo ha afirmado que en Cataluña "hay un doble falseamiento: en la historia y en los sentimientos" y que esta situación se produce desde la Transición. En este sentido, ha señalado que Rafael Casanova acababa sus discursos diciendo "viva Cataluña y visca España", mientras que en este momento "los nacionalistas están a punto de decir que Dios creó en seis días el mundo y al séptimo creó Cataluña". "El nuevo populismo se disfraza de nacionalismo", ha destacado.