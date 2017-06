De la Borbolla critica "los pablos y pedros" que se dedican a "predicar odios y a mover frustraciones" en política

Etiquetas

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía José Rodríguez de la Borbolla ha advertido este martes del momento actual político en el que "pedros y pablos se dedican a predicar odios y a mover frustraciones" y ha recordado los tiempos en que hubo "pedros y pablos que se dedicaron a predicar verdades con razonamientos".

Así lo señalado en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades, donde, en tono jocoso y vestido con una "guayabera", ha presentado al consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano.

De la Borbolla ha insistido en que "pensamiento, planificación y ejecución son bases para cualquier política", puntos "bien entrenados" por Arellano, en oposición a "otros que solo tienen palabrerías, proclamas y frases". "A veces monosílabos, no es no, sí es sí", ha bromeado en referencia a los eslóganes usados por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Tras explicar con humor su atuendo al pertenecer "a la Real Orden gaditana de las guayaberas", que aprobará "una resolución interna no vinculante para que a partir del 1 de mayo y siempre que sople levante o solano por Sevilla se pueda ir a actos de protocolo en guayabera, con el objetivo también de ponerse al compás del cambio climático", De la Borbolla ha agradecido la invitación a presentar a Arellano, aunque ha advertido de que ha tenido que hacer "un triple salto" para ponerse a la altura del presentado.

En este sentido, ha apuntado que él es "oficialmente todavía político, aunque ya estoy jubilado", mientras que Arellano es, según la Wikipedia, catedrático, exrector y consejero. "No dicen que sea político", ha advertido.

En este punto, ha señalado "una confusión en el lenguaje español actual". Según la Real Academia Española (RAE), político es quien interviene en las cosas del gobierno y negocios del estado; pero normalmente se usa para referirse al que vive de la política. "Se puede hacer política y no vivir de la política. Es una cosa hermosa", ha señalado.

Además, De la Borbolla ha apuntado que él es solo profesor titular en la universidad mientras Arellano es catedrático. "Él es de ciencias y yo soy de letras". Aquí, ha precisado que Arellano es catedrático de Física especializado en la materia condensada. "También he tenido que ir a la Wikipedia. No tenía ni idea de lo que esto era, solo había escuchado de la leche condensada", ha bromeado.

En este punto, el expresidente ha comparado la materia condensada, aquella que tiene consistencia, con la materia dispersa, "quizá los pedros y pablos de nuestro tiempo, que son materia dispersa y no condensada".

"Hubo una época en que pedros y pablos se dedicaron a predicar verdades con razonamientos; y ahora estamos en tiempos en los que pedros y pablos se dedican a predicar odios y a mover frustraciones", ha criticado, a la vez que ha preguntado sobre "qué hace hoy en política, en tiempos de materia dispersa, un catedrático de Física de la materia condensada".

Para dar explicación a esto y rememorando el conocido 'y ¿tú de quién eres? de 'No me pises que llevo chanclas', De la Borbolla se ha remontado a los orígenes de Arellano y ha recordado la figura de su padre para entender "los valores, los límites y los espejos en que se miró Arellano", que "desde chico aprendió a moverse para condensar voluntades" y cuenta con una "gran capacidad de compromiso y liderazgo".

Al hilo de esto, ha recordado una anécdota en la que un grupo de estudiantes de la Universidad de Sevilla en 1984 le realizó "un escrache debajo de su ventana" por una normativa que puso en contra a todos los estudiantes. "Arellano era uno de los líderes", ha precisado. No obstante, el consejero, en su intervención, ha negado que pudiera acudir a esta acción. "No es que no quisiera es que no pude, tenía un examen", ha rememorado Arellano con humor.

Por último, De la Borbolla ha señalado las tres bases para cualquier político, a su juicio, capacidad de pensamiento, capacidad de planificar y capacidad para ejecutar. "Arelllano esto lo tiene bien enseñado y entrenado. Otros solo tienen palabrería, proclamas, frases, a veces monosílabos; no es no, sí es sí".