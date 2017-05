CATALUÑA. BARREDA RESPALDA LA "VISUALIZACIÓN" DE LA UNIDAD CONSTITUCIONALISTA FRENTE AL INDEPENDENTISMO

Etiquetas

El diputado del PSOE y expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, defendió este martes que se pueda "visualizar" la unidad de los constitucionalistas frente al desafío de los independentistas en Cataluña. Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por la sugerencia del portavoz socialista, José Luis Ábalos, de hacer visible la unidad de todos los partidos que defienden la Constitución. Explicó que los artículos escritos por el historiador cultural Américo Castro en 1930 y 1931 podrían haber sido "escritos ayer", porque la problemática actual "no es nueva" y ya entonces se abordaba, por lo que "llegar a las raíces de la cuestión sería interesante". En su opinión, habría que analizar por qué España, a diferencia de Francia, fue incapaz de implantar con éxito la cultura española en todo el territorio del idioma castellano respetando las demás lenguas peninsulares. Considera, en ese sentido, que España sigue pagando "errores históricos" de siglos atrás y errores "políticos" de los últimos años. Es una "situación difícil que hay que reconocer" y lo que dice la Constitución sobre la soberanía nacional debería ser, desde su óptica, "el punto de partida" para cualquier solución. A partir de ahí, cree que "toda visualización" de esa unidad "es positiva", como lo es la capacidad de "hacer política no solamente en Madrid sino también en Barcelona" y que el Estado no tenga "ningún complejo en ninguna parte" del Estado, respetando algo "elemental", y es que la Generalitat y las instituciones catalanas, aunque no actuén en consecuencia, son parte del Estado y representantes del mismo en su territorio. Sobre esa base, Barreda apuesta por llegar a un entendimiento que se traduzca en "convivencia mejor que en conllevanza".