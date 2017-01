La Comisión de Garantías Estatal de Podemos se hará cargo de la Comisión balear, que se disuelve

Etiquetas

López: "En Podemos no se pueden permitir este tipo de conversaciones"

El secretario de Organización Autonómico de Podemos en Baleares, Alejandro López, ha informado este jueves de que la formación disolverá la Comisión de Garantías de Baleares de la cual se hará cargo la Comisión de Garantías a nivel estatal.

Así, lo ha informado en declaraciones a los medios de comunicación este jueves, tras el anuncio de la dimisión del secretario jurídico de la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica, Joan Canyelles, por haber utilizado "un lenguaje incorrecto y haber transmitido informaciones manifiestamente imprecisas".

La dimisión de Canyelles se produce después de haberse hecho públicas las grabaciones publicadas por 'El Mundo/El Día de Baleares' y 'Canal 4' en las que se le escucha pedir a Azpelicueta que se mantenga en "uno, dos o tres meses en stand by" sin acudir a las reuniones del Consejo Ciudadano. También le dice que "si es buena niña", contará con su "apoyo" y le buscarán "un trabajo" y le asegura que eso no es "un chantaje" al tiempo que le pide "solidaridad".

Respecto a estas declaraciones, López ha explicado que es un "intento de mediar con unas formas que no son correctas" y ha recalcado que el secretario general de Podemos en la Comunidad, Alberto Jarabo, "no sabía nada y no tiene nada que ver" con las mismas.

De esta manera, ha aseverado que desconocían "por completo" estas conversaciones "privadas" que son "un intento erróneo de mediar". "La persona ha dimitido", ha señalado López para después añadir: "En Podemos no se pueden permitir este tipo de conversaciones".

Asimismo, ha dicho que la Comisión de Garantías no tiene capacidad de contratar a nadie por lo que tras su disolución se hará cargo de ella la Comisión de Garantías Estatal.

Sobre Azpelicueta, López ha dicho que actualmente forma parte del Consejo Ciudadano Autonómico y ha señalado que "hace año y medio" hubo "indicios de votos irregulares" en las elecciones primarias en las listas electorales del Consell de Mallorca y del Parlament por lo que se le incoó un expediente. "Si no se siente cómoda en el órgano, igual debería dimitir", ha expresado.

Por otra parte, ha dicho que la filtración de estas grabaciones se hace con el objeto de "dañar la imagen del partido" en un momento en el que está "sometido a una presión mediática muy alta".