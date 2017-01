EH Bildu reprocha al Gobierno foral que informe antes al Estado sobre la propuesta del Canal de Navarra, que estudiará

Etiquetas

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, ha manifestado que no están ni favor ni en contra de la decisión del Gobierno de Navarra de apostar por llevar agua a la Ribera a través del Canal de Navarra por una tubería subterránea, algo que van a "estudiar", y ha añadido que "no estamos de acuerdo con que si el Gobierno tiene un planteamiento ya, en primer lugar se lo vaya a transmitir al Estado y no a sus socios".