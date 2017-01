Erkoreka afea al Gobierno central que no funciona la web de La Moncloa con las otras lenguas cooficiales

Etiquetas

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha calificado de "paradoja manifiesta" que el Gobierno central lamente la supresión del español en la web de la Casa Blanca mientras no funciona el sistema que da acceso a la información de la página de La Moncloa en las lenguas cooficiales.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que el hecho de que el acceso a la información de página web de La Moncloa en otras lenguas oficiales no funcione "no es nada nuevo", pero "sigue siendo una clarísima falta de respeto, no ya a las lenguas oficiales, sino a sus hablantes".

Según ha apuntado, este error "resta capacidad de comunicación, capacidad de proximidad a las Administraciones públicas y contribuye a devaluar la opinión que muchos ciudadanos tiene respecto al esfuerzo que se hace al acercarse y hacer efectiva una comunicación eficaz".

Ante las críticas del Gobierno central por la supresión de la versión en español del sitio oficial de comunicación del presidente de Estados Unidos, ha considerado que resulta "una paradoja manifiesta" porque "se ve en el ojo ajeno lo que no se ve en el ojo propio".