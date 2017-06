RSC. FUNDACIÓN TELEFÓNICA Y ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE UNEN FUERZAS CONTRA EL DESEMPLEO JUVENIL

Etiquetas

- La nadadora paralímpica Teresa Perales aportará su experiencia a los jóvenes con una charla motivadora. Fundación Telefónica y Acción contra el Hambre, a través de Think Big y FP Emprendimiento Social, celebran este fin de semana un encuentro de formación en Espacio Fundación Telefónica y Guadarrama en el que participarán cerca de 200 jóvenes, con el fin de dotarlos de herramientas y habilidades emprendedoras para la mejora de sus competencias de empleabilidad.Ambas organizaciones indicaron que se trata de un de un proceso de selección, en el caso de Think Big, y de formación en aula, para los jóvenes de FP Emprendimiento Social, en el que presentarán 50 y 22 proyectos respectivamente, desarrollados en el marco de ambos programas, cuyo objetivo general es combatir el desempleo juvenil. En este sentido, destacaron que el objetivo de los proyectos seleccionados es “seguir creciendo gracias a los talleres y dinámicas" con la ayuda de los mentores de Fundación Telefónica y de Acción contra el Hambre.Así, Think Big anunciará los nombres de los 50 proyectos preseleccionados para pasar a un 'segundo nivel' en esta cita en la que los participantes puedan continuar con su formación, conocer a los integrantes del resto de proyectos y defender el suyo ante los demás. El encuentro de formación, que durará hasta el domingo, contará con un monólogo sobre emprendimiento de Luis Fabra, una ‘masterclass’ en habilidades de comunicación y formación en marca personal, y los testimonios de los emprendedores sociales Antonio Espinosa (Auara) y Alberto Cabanes (Adopta un abuelo). Además, la nadadora paralímpica y embajadora de Fundación Telefónica, Teresa Perales, aportará su experiencia a los jóvenes con una charla motivadora.Por su parte, el encuentro de FP Emprendimiento Social se llevará a cabo en el complejo Fray Luis de León (Guadarrama) y constará de dos momentos clave: un ‘market place’ en el que los 22 proyectos expondrán sus prototipos a mentores y profesionales de Fundación Telefónica y Acción Contra el Hambre para recibir ‘feedback’ y consejos prácticos para seguir enriqueciéndolos; y un ‘elevator pitch’, en el que los jóvenes tendrán que defender y comunicar sus proyectos a un jurado de mentores. El encuentro se completará con talleres formativos, talleres realizados por los jóvenes, juegos, dinámicas y un concierto del grupo Travis Birds, que han conseguido publicar su primer disco gracias al ‘crowdfunding’.