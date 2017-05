La Junta está tomando las medidas de precaución "necesarias" para la "seguridad" de servicios electrónicos extremeños

Etiquetas

La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha subrayado que el Gobierno regional está tomando "cuantas medidas de protección y precaución sean necesarias" para que los servicios electrónicos de la comunidad "funcionen con absoluta seguridad", tras los ciberataques producidos el pasado fin de semana a otros organismos, particulares y empresas.

Ha destacado igualmente que "no" tienen "conocimiento" en la Junta de que se hayan producido ciberataques en algunos municipios y ha asegurado que "no ha habido nada" que comunicar respecto de este asunto.

De este modo se ha pronunciado la portavoz de la Junta a preguntas de los medios sobre una información publicada en el Diario HOY relativa a que tres ayuntamientos extremeños, en concreto, los de Villanueva del Fresno, Herrera del Duque y Garbayuela, se habrían visto afectados.

Al respecto, Gil Rosiña ha sostenido que por parte de los consistorios "no" tienen en el Ejecutivo autonómico "ninguna comunicación de que eso haya ocurrido ni tampoco ninguna manifestación de preocupación o, incluso, solicitud de ayuda", por lo que ha señalado que "no" sabe si esa información "es real o no".

"Hasta este momento lo que puedo decirles es que no ha habido nada que comunicarles y que lo que sí estamos haciendo es tomar cuantas medidas de precaución y de protección sean necesarias para que los servicios electrónicos de esta Administración, de esta Comunidad Autónoma, que son muchos, funcionen con absoluta seguridad", ha señalado.

Gil Rosiña, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, también ha hecho un "llamamiento a la calma respecto de la incertidumbre mediática que algunas veces" se pudiera "generar también" y que "pudiera provocar llamamientos innecesarios a más posibles ciberataques".

"Esto es nuevo para todos, es nuevo para los que estamos en la Administración, también para los medios de comunicación y los ciudadanos y yo creo que, por tanto, la prudencia es lo más importante en estos casos", ha apuntado al tiempo que ha recalcado que "la Junta está haciendo lo que tiene que hacer como cualquier gran empresa".

Por último, Gil Rosiña ha insistido en que los servicios de la Junta "están haciendo lo que tienen que hacer para que funcionemos con absoluta normalidad y, lo que es más importante, con seguridad".