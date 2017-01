Juan Manuel Bonet: "El Instituto Cervantes no va a cejar en la defensa del español en ciudades como Nueva York"

Etiquetas

El nuevo director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, ha advertido de que, pese al "riesgo" que suponen la actitud del nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, para la lengua y la cultura hispanas en el país, desde la institución que ahora preside "no cejarán de defender el español" en el país.

"Si hay que aplicar o no contramedidas políticas es algo que tendrá que ver el Gobierno --ha explicado Bonet al ser consultado por la respuesta de la institución a las políticas de Trump--. Pero lo que es evidente es que el Instituto Cervantes no va a cejar en su empeño de defender el español en ciudades como Nueva York, donde se habla muchísimo español, donde hay una gran población hispana y donde el instituto es uno de los más activo de la red".

Bonet ha calificado, en declaraciones a Europa Press, de "preocupantes" tanto la desaparición de la versión de la web de la Casa Blanca en español, algo que, a su juicio, "no se entiende en un país con 55 millones de hablantes" de esta lengua, como la creciente tensión de EEUU con México, país, este último, con cuyas instituciones el Instituto Cervantes tiene fuertes lazos. "Somos muy mexicanos y nos preocupa. Ojalá las cosas no vayan a mayores", ha manifestado.

El nuevo director de la institución llega al cargo tras dirigir uno de los centros de la red, el de París. Se trata de una experiencia que, según ha explicado, le permitirá comprender las necesidades y demandas de los directores de cada uno de los centros, pero que, sobre todo, le ha dado una perspectiva clara sobre la "buena salud" de la lengua y la cultura hispanas.

"El estado del español es mucho más saludable que el de otras lenguas con muchísima difusión. Pensemos en lo que son el italiano, el francés o el alemán y son lenguas con muchas más dificultades para tener presencia internacional que el español --ha asegurado--. En Francia, durante la posguerra se promovió mucho que los niños aprendieran alemán para favorecer la reconciliación, pero ahora es algo residual y los padres prefieren apuntar a sus hijos a español".

PLANES DE EXPANSIÓN

De hecho, pese a que todavía no ha podido "ponerse al día" con los detalles concretos de la situación de la institución y no puede hablar todavía de planes de expansión, ha subrayado que hay "una larga lista de países que reclaman un cervantes porque es una institución con mucho prestigio" y ha señalado África como uno de los territorios que durante los últimos años han sonado en las reuniones de la institución para la apertura de centros y la intensificación de la actividad, una vez lo permita la situación presupuestaria.

Para Bonet, dos de los grandes éxitos de su predecesor en el cargo, Víctor García de la Concha, han sido, en primer lugar, conseguir hacer un Instituto Cervantes "mucho más latinoamericano" y que los hablantes de los países de Iberoamérica lo sientan como propio, no solo en sus países sino también cuando están en el extranjero. Junto con esto, ha aplaudido la gestión durante los años de crisis económica y ha valorado positivamente que "no haya habido cierre de centros y que no haya habido batacazo" en las actividades.

BUSCAR FINANCIACIÓN "DONDE HAGA FALTA"

En este sentido, ha señalado que una de las cosas que ha aprendido durante su gestión del Instituto Cervantes en París es a buscar financiación "donde haga falta" para llevar a cabo sus actividades y ha asegurado que este será un conocimiento que pondrá en práctica al frente de la red.

"La crisis se ha notado y se ha notado en reducción de presupuestos. Pero hay que hacer de la necesidad virtud y el director tiene que ser alguien que busque financiación", ha incidido.

Desde esta perspectiva, cree que hasta ahora el Instituto Cervantes "no se ha apoyado suficientemente" en otras instituciones, redes, fundaciones y organizaciones en las que, a su juicio, podría apoyarse para incrementar su actividad y expansión internacional.

"En el tema de la cultura no nos hemos conectado lo suficiente con redes y con instituciones con las que podríamos converger mucho más de lo que se hace. Pienso en los grandes museos, en academias, fundaciones privadas, sociedades de autores. Hay cosas que hacer y voy a poner mi empeño en ello. Creo que podemos ir de la mano en muchos casos", ha indicado.