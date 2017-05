Música folk y debates sobre gastronomía o memoria histórica, novedades cursos de verano de la UR en 2017

Etiquetas

La Universidad de La Rioja ha presentado el programa de Cursos de Verano 2017 que incluye una treintena de actividades y que, como novedad, este año incorporan a Nájera como sede e incluyen la música folk -en el concierto de inauguración- y cuestiones a debate como la gastronomía, la memoria histórica o la poesía de Miguel Hernández.

Los Cursos de Verano UR 2017 ofrecen, del 19 de junio al 25 de noviembre, una completa programación cultural (cine, cursos, idiomas, campos de trabajo, campamentos urbanos) en La Rioja (Arnedo, Bergasa, Calahorra, Cenicero, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada) y Ginebra (Suiza).

Están gestionados por la Fundación de la UR, cuentan con el patrocinio de Banco Santander a través de Santander Universidades, y la colaboración de medio centenar de empresas y entidades de la región y de fuera de ella.

La inscripción en las actividades ya está abierta y debe realizarse a través de la página web http://www.matriculaformacion.unirioja.es/verano/.

CONCIERTO DE FOLK INAUGURAL

La Plaza del Parlamento acoge el viernes 23 de junio un concierto del grupo Naheba, organizado en colaboración con el Festival Alberite Folk y el Ayuntamiento de Logroño, a las 21,00 horas y con acceso libre. La música estará presente, además, en los cursos 'Música en clave de TIC' (17-19 julio) y el III Curso 'Identidad y Música' (6-8 septiembre).

No obstante, antes de la inauguración oficial habrán dado comienzo los cursos de Idiomas: Francés especializado en Enología, Lengua y Cultura China y Lenguaje de Signos, que tienen lugar del 19 al 30 de junio; mientras que los de Alemán, Inglés e Italiano se desarrollan del 10 al 28 de julio.

El IV Campamento 'Superhéroes Científicos', organizado en colaboración con Esciencia como alternativa lúdico-científica para la conciliación familiar y laboral, se llevará a cabo en las semanas comprendidas entre el 26 de junio y 28 de junio y del 28 de agosto al 1 de septiembre con actividades para niños de 6 a 12 años.

CURSOS, CINE Y ARQUEOLOGÍA

El programa de Cursos de Verano UR 2017 incluye una treintena de actividades programadas, de las cuales 7 son cursos que tienen lugar en junio; otras 16 en julio; y en septiembre, nueve más; con la novedad del formato virtual y semipresencial en alguno de los programados.

Una de las novedades es la Gastronomía en dos cursos: en Nájera -que se estrena como sede- el 10 y 11 de julio bajo el título 'La Gastronomía: valores culturales y su protección jurídica', organizado junto con la Escuela Patrimonio Histórico; y 'Ciencia gastronómica: experimentos y experiencias' del 10 al 13 de julio en el campus.

La Casa de las Ciencias acoge el X Curso de Verano 'Ciudad de Logroño' (12-14 julio) sobre 'La Universidad española en el último tercio del s. XX', dentro del 25º aniversario de la UR; mientras que en Calahorra el protagonista será Miguel Hernández, de quien se cumple el 75º aniversario de su muerte; y la memoria histórica, en el campus (27-29 septiembre).

AERTIC organiza el curso 'Tendencias I.T.: PHP para informáticos' en julio en formato 'on line', mientras que el curso sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible tendrá sesiones presenciales el 29 y 30 de junio y, en septiembre, un taller 'on line'. El Grupo 9 de Universidades (G-9) ofrece a través del campus virtual un curso sobre entornos virtuales de aprendizaje (EVA).

El Centro de Estudios Irlandeses organiza, el 26 al 28 de junio, el Curso 'Irlanda e identidad en el cine'. La Filmoteca Azcona acogerá el 4, 5, 11 y 12 de julio un ciclo sobre cine documental y Arnedo -sede del curso más veterano- aborda 'Los medios de comunicación: cine, prensa y radio' en el marco de la exposición La Rioja Tierra Abierta. El grupo Big Van. Científicos sobre ruedas ofrece la segunda edición del curso sobre comunicación científica.

La Arqueología estará presente con el tradicional Campo de Trabajo en el yacimiento de El Cortijo (Bergasa), del 10 al 26 de julio, y con un curso sobre últimas tendencias en este ámbito, del 10 al 12 de julio en la Universidad de La Rioja.

La Salud, Actividad Física y Medio Natural (26-30 junio); la mirada social y jurídica sobre la violencia de género (6-7 julio); los Derechos Humanos (Ginebra -Suiza-, 10-14 julio); la seguridad en el ciberespacio (11-13 julio); la Filosofía del Comercio (Sto. Domingo de la Calzada, 17-21 julio); la empatía con los pacientes (CIBIR, 4-8 septiembre); los trabajadores ante la nueva estructuración del capital (7 septiembre); el emprendimiento (7-8 septiembre); la patología forense (28-30 septiembre) completan un programa que, como todos los años, cerrará el Curso de Otoño de Enología 'Ciudad de Cenicero' en noviembre.

El apoyo a estas y otras actividades se enmarca en la colaboración que la Universidad de La Rioja mantiene desde 1997 con Banco Santander, por medio de Santander Universidades. La entidad bancaria es la empresa que más invierte en apoyo a la educación en el mundo (Informe Varkey/UNESCO-Fortune 500) y mantiene 1.200 acuerdos de colaboración con universidades e instituciones académicas de todo el mundo.