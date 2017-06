PRESENTAN EL PROYECTO DE CORPUS DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Etiquetas

Este lunes se ha presentado en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en Madrid, el proyecto de corpus de la lengua de signos española, cuyo objetivo es recopilar vídeos signados de diferentes generaciones de personas sordas de todo el territorio español con el fin de proporcionar a los investigadores y personas interesadas un recurso para la investigación lingüística y la formación.El objetivo final es poner a disposición de investigadores, docentes y usuarios un material de referencia de la lengua mediante la búsqueda automática para acceder a los datos recopilados y anotados. A través de un mapa interactivo se podrá acceder a las distintas zonas del territorio español para la consulta y el acceso a los vídeos (acceso del público general) y a las anotaciones (acceso restringido a investigadores, docentes y expertos).La iniciativa la coordina el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española del Real Patronato sobre Discapacidad y cuenta con la colaboración de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su Fundación, las distintas federaciones y asociaciones de personas sordas de todo el territorio español, el asesoramiento de la Real Academia Española, la implicación de un grupo de expertos formado por investigadores con experiencia reconocida en investigación de lenguas de signos en el ámbito científico y académica del Institut d´ Estudis Catalans, la Universitat Pompeu Fabra, el Center for Cognition, Brain and Language y la Universidad de Vigo, el apoyo de los equipos de investigación de las universidades españolas y la colaboración de todos y cada uno de los informantes lingüísticos así como de los entrevistadores.En el acto de presentación, celebrado en el marco de conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, han participado la consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, Mª Teresa Fernández Campillo; la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y su Fundación, Concha Díaz; la coordinadora del Corpes XXI de la Real Academia Española, Mercedes Sánchez; la coordinadora del proyecto de corpus de la lengua de signos catalana, Gemma Barberà, y la directora del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (Cnlse), Mª Luz Esteban.En palabras de Fernández Campillo “herramientas como este corpus son las mejores para construir igualdad. Estamos ante el primer paso definitivo en cuanto a la documentación de la lengua de signos en su conjunto que, sin duda, contribuirá a avanzar en la investigación lingüística”.En este sentido, la directora del Cnlse ha afirmado que quieren que sea "un corpus representativo, una muestra real de la lengua existente teniendo en cuenta las posibles variaciones a nivel geográfico, generacional y de género de tal modo que en el futuro nos permita un estudio diacrónico de cómo ha ido evolucionando la lengua de signos española (LSE)”.Tras detallar los diferentes parámetros en los que se basa el estudio y elaboración de este proyecto, Esteban ha destacado que el corpus “cuenta con una base científica sólida y que al tratarse de una lengua viva y dinámica su principal valor reside en la comunidad lingüística de los usuarios y usuarias”.Según Gemma Barberà, “este corpus permitirá preservar el patrimonio lingüístico de la comunidad sorda y aportará una visión equilibrada del estado de esta lengua y su estandarización; algo fundamental para su aprendizaje tanto como primera como segunda lengua”.Por su parte, Mercedes Sánchez ha explicado que el corpus tiene como propósito básico servir las características globales. “La ventaja de un corpus de referencia está en la finura de posibilidades de recuperación y, en este caso, especialmente poder servirse de los testimonios”. También ha resaltado que este trabajo “es un paso muy importante para respaldar y documentar adecuadamente la normalización de una lengua, así como para la elaboración de materiales léxico-gráficos como diccionarios, etc”.Por último, Concha Díaz ha resaltado la participación desinteresada de personas sordas “sin los cuales no sería posible sacar adelante este corpus”. La presidenta de CNSE y su Fundación ha reconocido “el valor del asociacionismo sordo en la protección y promoción de las lenguas de signos en España así como el de los centros educativos y entidades que también se han comprometido. Destacamos el valor de este corpus ya que cada vez son más las personas que quieren formarse en lengua de signos y además se trata de una lengua que se está expandiendo en todos los ámbitos: redes sociales, medios de comunicación, cultura, etc.”Para terminar, Concha Díaz se ha referido a este tipo de lenguas como “lenguas que suman, aportan, están vivas y representan tanto el presente como el futuro”.