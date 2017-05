Peter Handke: "El proyecto de Cataluña da miedo"

Etiquetas

El escritor austriaco Peter Handke ha asegurado este lunes 22 de mayo que el proyecto de Cataluña "da miedo", si bien no ha querido ahondar en los motivos de este temor ni si se refería a una posible independencia unilateral.

"No soy un periodista, pero ahora cuando venía aquí estaba leyendo en el avión el proyecto de Cataluña y eso da miedo. ¿Por qué da miedo? Buena pregunta, pero no tengo respuesta y además, no es mi papel porque no estoy aquí como comentador ni soy un autor de actualidad", ha señalado en una rueda de prensa.

Handke regresa a España, un país que ha sido central en buena parte de su producción pero en el que guardaba un silencio frente a los medios de comunicación de 26 años. El motivo es la concesión del título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de mayo, que coincidirá también con la publicación de dos obras suyas en España, 'Handke y España' en Alianza editorial y 'Contra el sueño profundo' en Nórdica.

El guionista de 'El cielo sobre Berlín' ha asegurado sentir "agradecimiento" por todos los lugares en España que ha estado como Ávila o Segovia, aunque ha matizado que no tiene "un alma española". "No existe un alma española, existen versiones de cada uno y en mi caso es la lengua alemana. Además, no soy un autor internacional", ha señalado.

DEFENSA DE LA TORRE DE BABEL

Así, se ha mostrado crítico con la "internacionalización" de la literatura, que cree que está en auge en estos últimos tiempos. "Hoy en día se escribe de forma parecida aquí y en Los Ángeles. Uno de los tesoros de la humanidad es que existan una y mil lenguas diferentes: la construcción de la Torre de Babel no era una catástrofe", ha añadido.

Handke ha reflexionado sobre el arte --la publicación de 'Contra el sueño profundo' recopila parte de sus críticas literarias--, recalcando que se trata de "un equilibrio musical tragicómico", similar a 'El Quijote' o a "muchos poemas" de Antonio Machado. Y en cuanto a la escritura, mantiene la misma reflexión que hizo hace ya más de diez años: "No tengo nada que decir y por eso escribo".

LA ALEGRÍA Y LAS ZAPATILLAS ADIDAS

También se ha mostrado enemigo de las "frases cortas" en las obras literarias. "Creo que solo se puede captar la realidad si haces como si lanzas un lazo. Tengo desconfianza con los libros de frases cortas, esos en que cada dos frases hay otro párrafo", ha afirmado. Durante su intervención, Handke ha mezclado alemán con un poco de español, un idioma que "nunca" habla pero que lee, en especial en los periódicos, y ha citado nombres como los de San Juan de la Cruz y María Zambrano.

Asimismo, ha centrado parte de su discurso en la alegría, remarcando que "se ha vuelto un poco sospechosa". "Si uno solo aspira a la alegría, mejor que se vaya calzando unas zapatillas Adidas. La gente que es alegre de entrada me pone de los nervios", ha ironizado, tras reiterar su 'guía' vital. "Nunca he tenido anhelos. Solo sueño y trabajo", ha apuntado.

Respecto a la concesión del título Doctor Honoris Causa, también ha bromeado señalando que "no supone ni una alegría ni tampoco una tragedia". "Es un honor que supone una carga y una responsabilidad de trabajo", ha concluido.