Podemos no optará a la "plaza vacante" si "vuelve a haber problemas" con la Presidencia del Parlament balear

Etiquetas

Podemos ha confirmado este viernes que su diputado Baltasar Picornell será el nuevo presidente del Parlament, después de que todos los partidos de los 'Acords pel Canvi' le hayan dado el visto bueno. Además, han asegurado que el grupo "no optará a la plaza vacante" si "vuelve a haber problemas" con el cargo porque no tienen "interés por la silla 'per se'".