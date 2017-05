La RAE y el IEC preparan un convenio marco para intensificar su colaboración

Etiquetas

La Real Academia Española y el Institut d'Estudis Catalans (IEC) preparan un convenio marco entre ambas instituciones para intensificar su colaboración, ha explicado este miércoles el director de la RAE, Darío Villanueva, en una visita institucional a la academia catalana.

En declaraciones a los medios, Villanueva ha asegurado que el convenio marco servirá para dar "razón de ser" a la colaboración entre ambas instituciones, y que posteriormente se podrá detallar con aspectos concretos.

Ha explicado, junto al presidente del IEC, Joandomènec Ros, que los primeros pasos de este acuerdo podría ser la regularidad del envío recíproco de las publicaciones que editan, pero que ahora las respectivas secciones filológicas tienen importantes proyectos y que será posteriormente cuando se pueda pensar en "proyectos conjuntos".

Ha asegurado que la RAE y la Sección Filológica del IEC tienen retos semejantes como la sociedad digital y la adaptación de la academia a ésta, y ha afirmado que con la academia de la lengua gallega y vasca mantienen buena relación, pero no han alcanzado el punto que han logrado con la institución catalana.

La presidenta de la Sección Filológica del IEC, Maria Teresa Cabré, ha afirmado que ambas instituciones llevan a cabo proyectos parecidos, y que podrán compartir metodologías y se fomentará la cooperación.

Villanueva afirmado que ambas instituciones están avaladas por una continuidad histórica, que es una fortaleza pero al mismo tiempo puede ser una debilidad si no se adaptan a los nuevos tiempos.

El director de la RAE ha resaltado la visita institucional de un director de la RAE que "no será la última" --la última visita oficial fue en 2012 aunque sí ha participado en actos y homenajes--, y que espera que pronto tenga réplica con una del IEC a la RAE.

"CAMISA DE ONCE VARAS"

Preguntado sobre si considera que el castellano está marginado en Catalunya, ha asegurado que no iba a pronunciarse en cuestiones políticas --"no quiero meterme en camisa de once varas", ha dicho--, y ha recordado que tanto la RAE como el IEC son operativos funcionales al servicio de las respectivas lenguas.

Sobre si el castellano goza de buena salud, ha afirmado que no dispone de información específica y que "tampoco es tema de preocupación" para la RAE, y ha afirmado que no es un doctor para emitir si una lengua no tiene buena o mala salud, recordando que son instrumentos que funcionan o no.

Ha remarcado que el castellano es cooficial en Catalunya y presta un servicio a los catalanes, y ha subrayado que la Constitución de 1978 avala las lenguas cooficiales por lo que se siente tranquilo ante lo que la norma dice.