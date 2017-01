La RAE, sobre la eliminación del español en la Casa Blanca: "La lengua resiste con sus hablantes situaciones hostiles"

Etiquetas

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, ha defendido que "la lengua resiste con sus hablante situaciones hostiles" como la que entiende supone la decisión del nuevo gobierno estadounidense de retirar el español de la web de la Casa Blanca.

Villanueva ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta supresión del español en la web es "muy negativa" pese a ser "un gesto esperable si se cumplían los vaticinios" anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump. "En cualquier caso, ha sorprendido la rapidez con que se ha tomado la decisión, que es un paso atrás".

No obstante, para el académico el español tiene "una fortaleza comprobada estadísticamente" en Estados Unidos y este "intento de ponerle puertas al campo" no bajará el número de hispanohablantes. "La existencia de una web no hacía mas que reconocer un hecho muy importante", ha indicado, tras apuntar que el amplio uso del español se refleja con la existencia de una cadena como Univisión, la influencia de los Grammys o incluso la presencia de hispanos entre los políticos tanto republicanos como demócratas.

Previamente, Villanueva ha calificado en una entrevista recogida por Europa Press en la cadena Ser como "negativo, muy significativo y una regresión importante" la decisión de la Casa Blanca estadounidense.

"Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en Estados Unidos es imparable: hay una minoría mayoritaria de mas de 50 millones de personas", ha señalado el director de la RAE. No obstante, ha matizado que todas esas personas no tienen "el español vivo", por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS, SEGUNDO PAÍS CON MÁS HISPANOHABLANTES

Esto sitúa al país norteamericano como el segundo con más hispanohablantes del mundo. Para Villanueva, esta decisión "limita" el acceso de los ciudadanos a que en su lengua le expliquen lo que pasa en su país y supone "una regresión importante" que recuerda un debate en Estados Unidos a finales de los 90 sobre 'English only'.

"La Constitución de Estados Unidos no declara a ninguna lengua como oficial y en aquellos años hubo un movimiento por parte de distintos Estados entre los partidarios de que fueran el inglés y el español la lengua oficial y los que solo querían el inglés. Esto creó una herida y causó mucha controversia", ha destacado.

¿RESPUESTA DIPLOMÁTICA?

Preguntado sobre si el Gobierno español debería protestar oficialmente por esta decisión, el académico ha asegurado "desconocer hasta qué punto" podría haber una respuesta diplomática. "Por el momento se trata de la retirada de contenidos en española de una página web y no conozco el código de las relaciones diplomáticas. En todo caso, tendría que ser secundada por los Gobiernos de otros países que hablan español", ha añadido.

Villanueva ha insistido en que la "pujanza" del español en Estados Unidos es "difícilmente parable", resaltando por ejemplo que el año pasado hubo 800 millones de consultas al diccionario online de la RAE y, de todas ellas, 32 millones fueron hechas desde Estados Unidos --lo que le convierte en el séptimo país que más uso hizo de esta herramienta--.