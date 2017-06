LAS CCAA RECHAZAN UN CAMBIO DE REGLAMENTO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL PORQUE "INVADE COMPETENCIAS"

Etiquetas

Los consejeros socialistas de Cantabria, María Luisa Real; de Extremadura, José María Vergeles, y de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, informaron que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud había decedidio posponer la aprobación del tercer punto, que versaba sobre el funcionamiento interno de dicho órgano porque, en su opinión, "invade competencias".Los tres consejeros comparecieron ante los medios de comunicación para informar de que ese "punto ha salido del órden del día" porque suponía que los acuerdos tomados allí "dependen sólo de la aprobación de la Administración Genaral del Estado y no cuentan las comunidades", explicó Vergeles.La consejera valenciana, Carmen Montón, dijo que lo que no se podía consentir era que "el Consejo Interterritorial se convierta en un escenario" sin contenido y sin posibilidad de diálogo entre las CCAA y lamentó que asuntos tan importantes como la aportación de los profesionales sanitarios en la erradicación de la violencia de género se hayan quedado fuera del Consejo.Tras la intervención de los consejeros socialistas, compareció el consejero de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, gobernada por el PP, quien señaló que se había pospuesto el punto tres del órden del día y que en dos semanas lo debatirá la comisión delegada.Agregó que la ministra había tomado esa decisión "para avanzar en el diálogo" y para que el largo orden del día, compuesto por 31 puntos, no se quedara empantanado por esta cuestión.