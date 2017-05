LA REINA LETIZIA INAUGURA UN SEMINARIO SOBRE EL LENGUAJE CLARO

Etiquetas

La reina Letizia inauguró hoy en San Millán de la Cogolla (La Rioja) el XII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, que en esta edición está dedicado al lenguaje claro.En el encuentro, organizado por la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA), periodistas, lingüistas, políticos y representantes de administraciones y empresas debaten a partir de este miércoles en torno a la comunicación clara como un derecho de los ciudadanos, un deber de las administraciones y empresas y un reto para las sociedades del siglo XXI.Doña Letizia afirmó que ha hecho el ejercicio de acudir a un periódico cualquiera a “detectar posibles faltas de claridad" “y, claro, hay de todo”. “Abundan verbos como ‘se desata’, ‘estalla’, ‘se rebelan’, ‘arrasa’ o ‘arranca’ para referirse a asuntos de índole diversa”, le dijo la Reina al auditorio. “Quizá, y lo sabréis mejor vosotros, el trazo que dibujan estos verbos sea grueso. Quizá, y para construir el relato periodístico, la realidad requiera, o no, un lenguaje más apacible aunque no menos riguroso”.En el mismo acto, el presidente de La Rioja y de la Fundación San Millán, José Ignacio Ceniceros, manifestó que “la claridad y el lenguaje claro es el reto que todos los hablantes tenemos” y señaló que “el hecho de que hoy en día la información esté más accesible que nunca no implica necesariamente que sea comprendida”. El director de la Real Academia Española y presidente de la Fundéu BBVA, Darío Villanueva, tras destacar el valor de la claridad y señalar la prosa de Azorín como "modelo difícilmente superable de claridad, precisión y belleza", lamentó que algunos textos fundamentales para los ciudadanos no sean suficientemente claros.“Desafortunadamente, existen leyes escritas de tal modo que los que tenemos que cumplirlas no somos capaces de comprenderlas por la oscuridad, que a veces parece incluso deliberada por parte de los legisladores, que empaña su formulación verbal”, indicó.Villanueva reafirmó el empeño de la Real Academia en contribuir a la claridad del lenguaje jurídico y judicial y destacó la reciente publicación de ‘Diccionario del español jurídico’ y del ‘Libro de estilo de la Justicia’.En su conferencia inaugural, la filósofa Adela Cortina aseguró que “sin el lenguaje claro y llano en determinados sectores no existen sociedades democráticas (…) ni un desarrollo sostenible".En su opinión, en las sociedades democráticas y pluralistas del siglo XXI “no es de recibo recurrir a jergas excluyentes y predicar a la vez el discurso de la inclusión”, sobre todo en ámbitos como los de la Administración Pública, la legislación, la educación, las profesiones jurídicas y sanitarias, las empresas y entidades financieras, las redes y los medios de comunicación…Para Cortina, la oscuridad es, en ocasiones, “un arma ideológica de destrucción masiva" y criticó que "los gobiernos y administraciones públicas suelan utilizar en sus documentos una jerga de rufianes”.