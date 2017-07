SERGIO MARTÍN: “EL PERIODISTA NUNCA DEBE SER EL PROTAGONISTA DE LA NOTICIA”

Etiquetas

El director y presentador de ‘Los desayunos de TVE’, Sergio Martín, afirmó este viernes que "el periodista nunca debe ser el protagonista de la noticia. Cuanto menos se note su presencia, mejor".Martín hizo ese analísis en la clausura del Curso de Verano de Servimedia y la Universidad Rey Juan Carlos que, bajo el título ‘#PeriodismoEnRealidad. El periodista frente a un mundo convulso’, ha analizado durante toda la semana la adaptación de los medios de comunicación al mundo actual.Durante su intervención, el periodista de TVE precisó que “en una tertulia o en una noticia, el protagonista no eres tú. El éxito consiste en que no hablen de ti, pero a veces los focos se dan la vuelta y se convierte en protagonista aquel que no debe serlo”, destacó.El exdirector del Canal 24 Horas aseguró, en este sentido, que, en un mundo dominado por los medios de comunicación y las redes sociales, cuando un periodista comete un fallo, se produce a continuación un maremágnum de reacciones. “Lo que te salva del error es la honestidad y para eso los lectores, espectadores y oyentes son muy generosos. Se nota cuándo has tenido la intención de confundir a la gente y cuándo has cometido un error involuntario”, agregó.En relación al género de la entrevista, Sergio Martín afirmó que se trata de “un formato dificilísimo al que hay que tener mucho respeto”. En su opinión, “no hay que plantear una entrevista como un combate de boxeo”, puesto que “se trata de obtener respuestas y no de violentar a nadie”.“Siempre he tenido claro que el objetivo de una entrevista ha de ser sacar el máximo partido al protagonista que tengo delante, dejando todos los prejuicios y las ideas preconcebidas fuera del plató”, subrayó, al tiempo que insistió en que lo más difícil de una entrevista, aparte de formular correctamente las preguntas, es “mirar a los ojos y escuchar” al interlocutor que tienes delante.Asimismo, reiteró la importancia de separar información de opinión y lo fundamental que es hacer siempre autocrítica en una profesión en la que es necesario “emocionar, llegar a la gente y tener claro que nunca vas a gustar a todo el mundo”. “Esto no lo asumes hasta que no te pasa”, concluyó.EL USO CORRECTO DEL LENGUAJEEl profesor de la URJC Fernando Vilches fue el encargado de impartir un taller práctico, cargado de humor y consejos, sobre el uso correcto del lenguaje, en el que repasó los errores más comunes cometidos por los medios de comunicación.Vilches recomendó a los alumnos ser precisos en el uso de locuciones, neologismos, anglicismos, preposiciones, clichés y otras expresiones que suelen usarse de manera incorrecta, además de aconsejar hacer un mayor uso del diccionario. De este modo concluyó el curso de verano que Servimedia celebra cada año, en esta ocasión, junto a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), con el patrocinio de Novartis y Abertis y la colaboración de ILUNION y Estudio de Comunicación; y que este año contó, entre otros, con los periodistas Manuel Jabois, Ignacio Escolar, Antonio Pampliega, Virginia P. Alonso, Casimiro García-Abadillo, Pedro Simón y Juan Luis Cano, y la responsable de Contenidos Digitales de Save the Children, Clara Ávila.