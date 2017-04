Torres recuerda la importancia del inglés presentando el 'Campus Fútbol&Inglés Vaughan' y 'Speak Football'

Etiquetas

El futbolista del Atlético de Madrid Fernando Torres ha presentado este jueves el 'Campus Fútbol&Inglés Vaughan' en la Ciudad Deportiva Wanda Atlético de Madrid con el objetivo de que los niños "aprendan inglés mediante el fútbol" y además presentó 'Speak Football' que "ayudará mucho" a los que vayan a jugar fuera.

"Ojalá yo hubiera tenido la oportunidad cuando era niño de haber aprendido inglés mediante el fútbol. Es muy importante y muchas veces cuando somos críos no somos conscientes de la importancia que va a tener el inglés en el futuro", explicó este jueves en la presentación del campus.

El delantero madrileño cree que "relacionar" el inglés con algo que les gusta a los niños, como es el fútbol, y así aprenderán "encantados" y más en los Ángeles de San Rafael, que es dónde tendrá lugar el campus la primera quincena de julio, "la segunda casa de los atléticos después del Calderón".

"Los niños tienen ilusión por verse allí y sentirse parte de los proyectos del club. He vivido la experiencia y la importancia de aprender un idioma en un país nuevo y eso te ayuda a hacerte respetar por la gente nativa del país que asume el esfuerzo de una persona que llega sin saber", apuntó.

A la presentación también asistió Manolo Sánchez, exjugador del Atlético y actual director deportivo de la Fundación Atlético de Madrid, que calificó el campus como un "clásico" que va dirigido a los niños de entre 8 y 15 años en un "sitio de lujo para la práctica". "Va a estar dirigido por los mejores entrenadores del Atlético de Madrid y los mejores monitores de Vaughan. El objetivo es aprender fútbol y aprender inglés, una magnifica combinación", subrayó.

Por su parte, Richard Vaughan expresó la "ilusión" que le hace cada verano poder "ayudar" a los jóvenes españoles a aprender inglés. "Estoy muy agradecido al Atlético y a la Fundación, sobre todo, por la confianza que año tras año depositan en Vaughan y la ilusión que nos da a nosotros de poder codearnos con el Atlético y la Fundación para ayudar a que los jóvenes mejoren el inglés porque a veces no llegamos bien a ellos", apuntó.

"Mezclándolo con fútbol vemos que ganamos algunos puntos a favor del dominio del idioma porque cuando lleguen a entrar al mercado laboral notaran que abre puertas saber ingles y castellano que son los dos idiomas mas hablados en el mundo", prosiguió.

'SPEAK FOOTBALL' UN LIBRO QUE "AYUDARÁ MUCHO" A LOS QUE SE VAYAN FUERA.

Además, también tuvo lugar la presentación del libro 'Speak Football' que cuenta con la colaboración del delantero rojiblanco, ya que vivió siete años entre Liverpool y Londres y conoce la "experiencia" de tener que aprender inglés.

"Creo que va a ayudar mucho, sobre todo a los jugadores que lleguen a un país de habla inglesa. Los periodistas que nos acusan de hablar con tópicos siempre en inglés, pues ahí están recogidos", señaló Torres. "Está enfocado al día a día, a los entrenamientos y a tener una relación de fluidez con tus compañeros en el campo", prosiguió.

El inglés, hoy en día, es "fundamental" para jugar en Europa y "comunicarte con los árbitros o dar una rueda de prensa". "Es un honor poder colaborar porque pienso que de verdad av ayudar a muchos niños y niñas que jueguen al fútbol y a mi de vez en cuando me viene bien repasar porque cada vez se me va olvidando más y me lo leeré un par de veces", reconoció el de Fuenlabrada.

El director editorial de Vaughan y autor del libro, Rubén Palomero, explicó que 'Speak Football' recoge "todo el inglés" y la "terminología" que rodea al mundo del fútbol. "No solo el que se habla en el terreno de juego, si no el que se habla en el campo, la sala de prensa o incluso el de los médicos", concretó.

Palomero apuntó que Fernando Torres fue el jugador "perfecto" para ayudarles porque es "internacional" y ha vivido siete años en Reino Unido, además de haber "ganado todo".

Por su parte, el otro autor, Mario Mancebo, entrenador de fútbol y profesor de inglés y educación física apuntó que el libro, recoge lo "más importante" del idioma sin "dejar a nadie fuera". "Sirve tanto para profesionales como para alumnos que les apasiona el fútbol y aprendan de una manera más sencilla", matizó.

Finalmente, Richard Vaughan destacó la "energía y calidad" que desprende 'Speak Football'. "Canalizar el inglés a través de diferentes plataformas hace que sea menos rollo. Hay mucha ciencia a través de este arte que es el libro y Fernando Torres es la guinda", confesó.