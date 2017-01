Cerca de 200 funciones en 24 municipios conforman el XXI Circuito Provincial de Teatro Escolar

Etiquetas

El Circuito Provincial de Teatro Escolar acercará el arte escénico en esta su vigésimo primera edición a más de 25.000 escolares a través de cerca de 200 funciones que se desarrollarán en 24 municipios de la provincia de Jaén.

Así se ha puesto de relieve este miércoles en la presentación de esta iniciativa organizada por la compañía La Paca con la colaboración de la Diputación, la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja.

"Este teatro aporta a nuestros jóvenes no solo valores, sino que les enriquece desde el punto de vista pedagógico", ha destacado el diputado de Cultura y Deportes, Juan Ángel Pérez, quien ha participado en el acto junto a la delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero; el responsable de Relaciones Institucionales y Comunicación de Unicaja en Jaén, Lucas Martínez; y la codirectora de la compañía, María del Carmen Gámez.

Pérez ha señalado como principales objetivos del circuito familiarizar a los escolares con "el noble y antiguo arte del teatro, contribuyendo así a formar espectadores exigentes y críticos con las puestas en escena" y llevar el teatro a cada uno de los rincones de esta provincia, desde núcleos rurales a urbanos.

Esta edición del Circuito Provincial de Teatro Escolar consta de un variado repertorio de espectáculos adaptados a las edades de los espectadores, desde bebés hasta alumnado de Secundaria. "Jaén es una provincia teatral y La Paca es la compañía de teatro por excelencia, con la que ha crecido una generación de alumnos", ha valorado el diputado.

Sobre los espectáculos ha hablado Gámez, quien ha dicho que se reinterpretan los clásicos "dándole una vuelta a las escenas de mujeres, a los celos o a la autoridad del padre" y apuesta por el teatro en inglés que "es muy participativo y que podemos llevar a cabo gracias a grandes actores jiennenses que son bilingües".

En el marco de las obras agrupadas en el teatro para la igualdad y valores sobresale 'Por si acoso (un respeto)', en el que toma protagonismo el acoso escolar. En esta línea, Caballero ha hecho hincapié en la formación integral del alumnado porque formar y educar no solo es algo que tiene que ocurrir en el aula y a través de las materias obligatorias.

Esa formación tiene que darse también en otros espacios "y el disfrute de la cultura es uno de ellos, según la delegada de Educación, quien ha considerado primordial "dar a conocer la cultura, que los chicos y chicas sepan lo que pasan en obras clásicas y contemporáneas, que entiendan que a través del arte también se forma en valores".

TEATRO COEDUCATIVO

"En este caso, con un teatro coeducativo que reescribe cuentos y obras que tenían una visión patriarcal de la realidad, e incluso la apuesta por el teatro bilingüe en un momento en el que una lengua extranjera, más que un añadido curricular, es una verdadera necesidad", ha comentado.

Por su parte, Lucas Martínez ha insistido en que "la cultura no es un gasto, sino una inversión, porque con la cultura se consigue hacer hombres y mujeres más libres, lo que redunda en una sociedad más justa y mejor".

En este sentido, ha explicado que la Fundación Unicaja Jaén colabora en este circuito, facilitando así a niños y jóvenes el acceso a una programación teatral de calidad que, además de introducirles y hacerles disfrutar de esta disciplina, les servirá como un instrumento más en el modelo de su educación en valores.

Este apoyo, que mantiene desde la primera edición, se enmarca en el respaldo de la entidad a actuaciones educativas y culturales que redunden en beneficio de los jiennenses, con especial atención a niños y jóvenes, procurando un desarrollo integral de este colectivo tan sensible de la sociedad, además de fomentar su acceso a eventos culturales.

PROGRAMA

El programa de actuaciones de esta edición incluye cuatro estrenos de contenido social y didáctico como son 'La Cerillera un cuento para la paz y la solidaridad', 'El cantar del Mío Cid', 'Agatha Christie*s mistery crime', y 'Conceited Little rat'.

La programación de espectáculos para bebés tendrá a 'Garbancita', 'Bebeclown' y 'Regalos' como obras; mientras que para los escolares de Infantil se representarán títulos como 'El reino de los cuentos', 'La ratita presumida' o 'Blancanieves, la verdadera historia'.

Para alumnado de Primaria se ofrecerán 'La Cerillera', 'El pequeño Quijote' y 'El castillo Shakespeare' y para Secundaria se reservan 'El canta del Mío Cid', 'Palabra de Cervantes', 'Don Juan Tenorio' y 'Lazarillo de Tormes'. Asimismo, se presentarán en inglés 'Agatha Crhistie*s mistery crime', 'Conceited Little rat', 'Romeo and Juliet' y 'Funny trip to England'.