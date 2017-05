La comunidad panyabí contará con un libro de aprendizaje del catalán

Etiquetas

Puigdemont resalta que Cataluña es un "país de acogida y de cohesión"

La Plataforma per la Llengua ha editado un libro de aprendizaje del catalán dirigido a la comunidad panyabí, que cuenta con 12.000 miembros en Cataluña, ha explicado el presidente de la ONG del catalán, Òscar Escuder, acompañado del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En un acto en el Palau de la Generalitat, Escuder ha significado que el libro 'Els de cinc rius a Catalunya' --firmado por Gagandeep Singh Khalsa-- supone un "paso más para la integración y bienestar de una comunidad que ha venido de fuera".

La edición de 5.000 ejemplares ha contado con el apoyo de la Generalitat y de la Comunitat Sikh de Cataluña, y se suma a la guía didáctica del catalán que se publicó y reeditó hace unos años, ha resaltado Escuder.

Se trata de un manual básico de catalán-panyabí que quiere facilitar el aprendizaje del catalán a la comunidad de este habla, y está dividido en tres apartados: el de vocabulario básico como el abecedario, pronombres, colores y expresiones; el de los verbos y, por último, plantea situaciones de conversación.

El portavoz de la Comunitat Sikh de Cataluña y autor del libro, Gagandeep Singh, ha agradecido que el presidente de la Generalitat haya hecho un hueco en la agenda para presentar este libro: "Sus palabras hacen brillar más mi libro".

Singh ha explicado que cuando llegó a Catalunya aprendió el castellano, y gracias a su profesora y la emoción de los catalanohablantes se animó también a aprender el catalán, algo que ha evidenciado en tono de broma recitando el trabalenguas 'Setze jutges d'un jutjat'.

"EL MÉRITO ES VUESTRO"

Se ha mostrado sorprendido de la gratitud que ha encontrado en la población por el hecho de dirigirse en catalán a las personas en su vida diaria: "El mérito es vuestro, porque, si no, no me habría animado a aprenderlo".

"Gracias sois los mejores, los sijs y los catalanes tenemos muchas cosas en común", ha resaltado Singh, que al final de su intervención ha dirigido unas palabras en panyabí a los miembros de su comunidad.

Escuder ha celebrado que este libro, que se distribuirá de forma gratuita, permitirá que cada vez más "el catalán sea lengua común de todas las comunidades vengan de donde vengan".

Para Puigdemont, "hoy es un día emocionante, porque una lengua como la catalana dispone de una herramienta que le permite dirigirse a una comunidad de catalanes que tiene como lengua propia el panyabí".

660.000 PERSONAS CON LENGUA PROPIA DIFERENTE

Puigdemont ha recalcado que en Cataluña más de 660.000 personas tienen lenguas maternas diferentes al catalán y el castellano: el 35% de la gente que vive en el territorio ha nacido fuera, la mitad en el Estado y la otra fuera.

El presidente de la Generalitat ha constatado que Cataluña es un "país de acogida y cohesión" que cuenta con una multitud de lenguas, creencias y referentes.

"Las lenguas no son solo para comunicar, sino para sentir, crecer como seres humanos", ha significado el líder del Govern, que ha defendido la función de cohesión social que ejerce la lengua en las escuelas.