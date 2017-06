Álvaro Espina presenta 'Cerbantes en la casa de Éboli': "Me deja perplejo que no se escriba más sobre este autor"

Etiquetas

Álvaro Espina acaba de publicar 'Cerbantes en la casa de Éboli' (Penguin Random House Grupo Editorial), una obra en la que el autor traslada al lector a la época del Madrid de los Austrias y recrea las circunstancias que vivió Miguel de Cervantes en su juventud, que posteriormente se convirtió en el máximo exponente de la literatura española.

"Me deja perplejo que no se escriba más sobre Cervantes", afirma Espina en una entrevista a Europa Press, antes de la presentación de su novela, este lunes 12 de junio, a las 19,30 horas, en un encuentro que tendrá lugar en el Espacio Bertelsmann de Madrid.

La idea de escribir esta novela --la primera de Espina, que sí se ha adentrado en otros géneros como el ensayo o los artículos-- vino de una idea para su tesis doctoral, hace 45 años. "Algunos pueden pensar que soy un oportunista (ya que el año pasado se conmemoró el IV Centenario de la muerte de Cervantes) pero lo cierto es que la idea me llevaba rondando mucho tiempo en la cabeza. Este ha sido mi capricho", detalla.

"Cuando empecé con esto, me costó mucho y finalmente lo cerré en 2016. Pensé que sería un problema porque habría mucho material sobre Cervantes pero luego me dí cuenta de que no. Ya no hablo de los actos sino de información en librerías: mi sorpresa fue que se haya escrito tan poco sobre él ni que haya sido objeto de obras. Me deja perplejo", reitera.

El libro aborda la vida del autor en la capital de España, antes de su estancia en Italia. "Me pareció sorpendente lo bien que encajaban todas las piezas porque en el único sitio en el que Cervantes podía estar es en la Casa de Éboli", explica, al tiempo que ofrece una visión de un país que, como relata, "ha aprendido con las derrotas y los fracasos".

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología, Espina es Administrador Civil del Estado y consejero de Política Económica en el Ministerio de Economía de España. También ha sido profesor de máster de Sociología en la Universidad Complutense, de Historia del Pensamiento Político, de Historia Económica y de Procesos de Cambio social, e investigador externo en las Fundaciones Argentaria, Real Instituto Elcano y Carolina.

Fue Secretario General de Empleo y Secretario de Estado de Industria del gobierno de España, formó parte de la 'task force' que negoció la entrada de España en la Unión Europea, pertenece al Consejo asesor de la International Labour Review y ha sido consultor de la OCDE, la OIT y la UE.