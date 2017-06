Anagrama retoma su línea gráfica humorística con libros de Glen Baxter, Liniers y Jacky Fleming

Etiquetas

"El mundo es un sitio absurdo, yo lo único que hago es informar al planeta de ello", dice Baxter

La Editorial Anagrama ha retomado la línea de libros ilustrados y cómics que inició en los años 80 con la colección 'Contraseñas ilustradas', que abre con títulos de Glen Baxter, Liniers y Jacky Fleming.

"En los años 80 hubo una inesperada efervescencia del humor gráfico, que trajo la famosa lucha entre 'línea clara' y 'línea chunga'. Ahora, instigados por la editora Sílvia Sesé, hemos decidido retomarla", ha explicado el editor Jorge Herralde este jueves en rueda de prensa.

"Intentaremos publicar entre 6 y 8 libros al año, centrándonos en el espíritu irreverente que da un sentido crítico", ha afirmado Sesé, sobre una colección que une la serie humorística 'Contraseñas' con la serie ilustrada 'Cómics/Humor', que publicó 13 libros entre 1981 y 1992.

La colección 'Contraseñas ilustradas' se inaugura con siete libros previstos para este 2017 y uno de Javier Mariscal en el tintero de cara al 2018.

Este junio han publicado 'Casi todo Baxter' --una compilación de chistes gráficos de Glen Baxter--, 'El problema de las mujeres', de Jacky Fleming --una revisión de la historia en clave feminista-- y 'Cosas que te pasan si estás vivo' --un dietario del historietista argentino Liniers--.

Del mismo Liniers serán tres de los libros previstos para publicar en otoño: 'Posters', 'Cuatro cuentos' y 'Escrito y dibujado por Enriqueta', mientras que también publicarán 'Making Trouble' del heterodoxo John Water; además, Mariscal está preparando una historia gráfica del universo.

SURREALISMO DE BAXTER PARA EMPEZAR

El primer libro publicado ha sido el de Baxter, de quien Anagrama ya publicó el libro 'El rayo inminente' en 1985, por lo que supone un guiño a la antigua colección: "Abrir con Baxter era la manera más elegante y potente de entrar en la colección", ha asegurado Sesé.

El libro 'Casi todo Baxter. Nuevas y escogidas ocurrencias' es una traducción de la compilación de su obra que hizo 'New York Review Comics' en 2016, incorporando ahora prólogos de Joaquín Reyes y Jordi Costa.

El estilo de Baxter está enmarcado en el 'humor de ideas', con mucho absurdo y uso de la dislocación: situar elementos en contextos que no les corresponde.

"El mundo es un sitio absurdo, yo lo único que hago es informar al planeta de ello", ha dicho el mismo Baxter durante la presentación de la colección y su libro.

Ha explicado una anécdota de infancia que describe su estilo: "Era tartamudo y mi madre me envió a comprar un botón. Me estuve preparando la frase, me presenté a la tienda y conseguí decirlo a la perfección. Pero el empleado me miraba estupefacto: me había equivocado de sitio y estaba en una tienda de muebles".

Así, decir las cosas perfectamente --usa un lenguaje que para Jordi Costa tiene un punto arcaico--, pero en un contexto inadecuado es lo que considera que ha hecho en su carrera.

Baxter también ha recordado cuando al llegar a la universidad se dio cuenta de que era un "surrealista junior", y la gran influencia que han tenido el cine y los libros de aventuras para su obra, entre los que ha destacado a Julio Verne.