La escritora Carmen Posadas y Lucía Vallellano protagonizarán un nuevo encuentro de 'Letras de Iberoamérica'

La escritora uruguaya Carmen Posadas y la periodista onubense Lucía Vallellano protagonizarán el próximo miércoles 18 una nueva edición del ciclo 'Letras de Iberoamérica', la propuesta literaria enmarcada en la programación del 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos.

Según informa la Diputación en una nota, el encuentro, de entrada libre, se llevará a cabo en la tarde del próximo miércoles, a partir de las 19,30 horas, en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial.

Posadas y Vallellano mantendrán un diálogo que brindará a todos los asistentes la oportunidad de conocer mejor su trayectoria literaria y los detalles de sus obras.

El objetivo del ciclo 'Letras de Iberoamérica' es fomentar el encuentro entre escritores iberoamericanos y de la provincia de Huelva, "en sintonía con el espíritu del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos que promueve la Diputación Provincial".

Durante 2017, año central de la conmemoración del 525 aniversario, la literatura, con iniciativas como este ciclo, ocupa un papel destacado dentro de la programación cultural diseñada para esta celebración.

En 'Letras de Iberoamérica', creadores onubenses introducirán figuras relevantes del panorama literario del otro lado del Atlántico, a través de conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros. Las letras se convierten así en una manifestación más del encuentro que fomenta el 525 aniversario, "en un reflejo de la personalidad iberoamericana de la provincia de Huelva, uno de los grandes referentes su identidad", según detalla la Diputación.

CARMEN POSADAS

Reside en Madrid desde 1965, aunque pasó largas temporadas en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudad en la que su padre desempeñó cargos diplomáticos.

Comenzó escribiendo para niños y en 1984 ganó el Premio Ministerio de Cultura. Además, es autora de ensayos, guiones de cine y televisión, relatos y varias novelas entre las que destaca 'Pequeñas Infamias' galardonada con el Premio Planeta de 1998.

Sus libros han sido traducidos a 23 idiomas y se publican en más de 40 países. La acogida internacional, tanto de lectores como prensa especializada, ha sido "inmejorable". Así, 'Pequeñas Infamias' recibió excelentes críticas tanto en 'The New York Times' como en 'The Washington Post', según detalla la Diputación.

En el año 2002, en la revista 'Newsweek' se saludaba a Carmen Posadas como "una de las autoras latinoamericanas más destacadas de su generación".

Otros galardones son el premio Apeles Mestres de literatura infantil, y en el año 2008 el Premio de Cultura que otorga la Comunidad de Madrid.

Carmen Posadas es consejera de la Universidad Europea de Madrid --donde se ha creado una Cátedra con su nombre--, y profesora Honoris Causa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 2010.

En su trayectoria destacan premios como el del Ministerio de Cultura al mejor libro infantil editado en el año 1984; Premio Planeta en 1998; Premio Apeles Mestres de Literatura Infantil 2004; Premio Sent Sovi de Literatura Gastronómica en el año 2007; Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, 2008; Premio Camilo José Cela de periodismo en el año 2011; Premio ABC Cultural &Ámbito Cultural, 2011; Premio Cartagena Novela Histórica en el año 2014; Premio Glauka, 2014; Premio Brazier, el Goncourt de Novela Gastronómica Francesa 2014 y el Premio Iberoamericano Periodismo Rey de España 2017.

LUCÍA VALLELLANO

Por su parte, Lucía Vallellano es jefa de Informativos de Radio Huelva Cadena Ser y corresponsal de Andalucía del diario 'El País'. Es autora del álbum ilustrado 'Historia de Tarteso para niños', editado por la Diputación de Huelva en 2015.

Desde su puesta en marcha el pasado mes de diciembre el ciclo 'Letras de Iberoamérica' ha contado con la presencia de Santiago Roncagliolo --en diálogo con José Luis Piquero--, de Fernando Iwasaki --en un encuentro con Luis Gómez Canseco--, y con el también peruano Jorge Eduardo Benavides, que participó el pasado mes en el ciclo con el escritor onubense Manuel Moya, el escritor chileno Jorge Edwards y el escritor onubense Francisco Silvera.

Con la conmemoración del 525 aniversario del encuentro entre dos mundos, la institución provincial "promueve la proyección de la provincia de Huelva al exterior, la convivencia entre diferentes culturas y la vocación americanista, además de revitalizar los lazos entre ambos continentes".