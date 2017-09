Daniel Arbós destripa el auge de las pseudociencias en la novela 'Amb l'aigua al coll'

Etiquetas

Presenta el libro este sábado en La Setmana del Llibre en Català

El biólogo, periodista y escritor Daniel Arbós destripa el auge y "cantos de sirena" de las pseudociencias en su nueva novela 'Amb l'aigua al coll' (Amsterdam), que presentará a las 18 horas de este sábado en La Setmana del Llibre en Català.

Con la novela, aspira a hacer retrato de la situación que viven ámbitos como la homeopatía a base de "mucho humor y mala leche", convencido de que existen muchos charlatanes sin escrúpulos que se aprovechan de la situación vulnerable que atraviesan algunas personas.

"Durante diez años trabajé en un hospital de cáncer y allí los profesionales constatan un problema creciente: cómo mucha gente aprovecha la fragilidad psicológica y la desesperación de los pacientes para estafarlos", ha comentado en declaraciones a Europa Press.

Según Arbós, les ofrecen "falsas esperanzas" con terapias alternativas que no han demostrado ninguna eficacia y muchos pacientes las adoptan como un complemento al tratamiento médico.

Sin embargo, "en algunos casos los pacientes dejan el tratamiento convencional que les podría salvar engañados por estos cantos de sirena" o los empiezan demasiado tarde porque confían curarse primero con remedios alternativos.

CURANDEROS Y ESTAFADORES

Ha advertido de que hay ciertas terapias alternativas que interaccionan con la quimioterapia provocando efectos secundarios graves: "Toda la vida ha habido curanderos y estafadores, pero actualmente, con Internet, tienes a un click decenas de charlatanes sin escrúpulos que dicen lo que el enfermo quiere escuchar".

Para Arbós, en este tipo de terapias hay una parte de autosugestión importante, y uno puede sentir que funciona porque se trata de enfermedades pasajeras que se curan sin tratamiento, como puede pasar con problemas respiratorios o alergias en el caso de los más pequeños.

CURACIÓN DE LA MIOPÍA

"La homeopatía, por ejemplo, no te dirá que te cura la miopía, porque es una cosa permanente y poco subjetiva, por mucho que te intentes engañar. Si no ves, no ves", ha insistido.

Arbós ha defendido que todas estas terapias alternativas deberían venderse fuera de las farmacias, y ha tachado de "vergüenza" que las oficinas de farmacia dispensen productos que se ha demostrado por activa y por pasiva que no funcionan.

EN EL SISTEMA SANITARIO

A su juicio, uno de los problemas más graves es que las terapias alternativas están entrando en el sistema sanitario, aunque algunos casos ya se están tomando medidas, y ha comparado recetas de homeopatía con el hecho de que un médico católico invite a su paciente a rezar un 'Padrenuestro' para curar su dolencia.

Ha pedido aumentar la cultura científica de la población, y que la administración trabaje para poner freno a grupos de charlatanes que venden remedios milagrosos.

Si con su primera novela 'Deu top models i una boja que parla sola' (La Magrana) retrataba la primera generación de 30 y 40 años en la Barcelona de la crisis, en la segunda aborda un retrato del papel de las pseudociencias en la sociedad.